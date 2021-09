Kiel

Verdienstausfälle durch Quarantäne kommen Schleswig-Holstein teuer zu stehen. Knapp 16 Millionen Euro zahlte das Land bislang dafür, wenn Beschäftigte wegen eines Corona-Verdachts zu Hause bleiben mussten, von dort aber nicht arbeiten konnten. Nun ist eine Debatte darüber entbrannt, diese Entschädigung zu streichen – aber nur für Ungeimpfte.

Damit erhöht sich der Druck auf Menschen weiter, die sich mit den verfügbaren Präparaten nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Einige Bundesländer haben bereits angekündigt, für diese Gruppe keine Zahlungen mehr zu leisten. Baden-Württemberg etwa will ab 15. September so handeln, Rheinland-Pfalz ab 1. Oktober. Hessen nennt kein Datum, teilt aber mit, dass Anträge künftig abgelehnt werden können.

Quarantäne gilt in manchen Fällen auch für Geimpfte

Die Länder berufen sich auf das Infektionsschutzgesetz. Demnach haben Betroffene ein Anrecht auf Entschädigung, wenn eine behördlich angeordnete Absonderung zu einem Verdienstausfall führt. Das betrifft vor allem Menschen, die nicht im Homeoffice arbeiten können, etwa Busfahrer, Kindergärtnerinnen, Maurer und etliche weitere Berufe.

Die Regelung sieht zugleich vor, dass der Anspruch entfallen kann, wenn die Quarantäne durch eine Schutzimpfung hätte vermieden werden können. Das ist nicht immer so, denn auch Geimpfte müssen sich in manchen Fällen absondern. Etwa nach einem positiven Corona-Test oder wenn sie Symptome haben oder Kontakt zu Menschen hatten, die mit einer Virusvariante infiziert sind.

Auch Schleswig-Holsteins Landesregierung erwägt, die Entschädigungszahlungen für Ungeimpfte einzustellen. Wie Mecklenburg-Vorpommern dringt Kiel auf eine bundeseinheitliche Regelung. Aber es geht weniger um das Ob als um das Wann: Es solle möglichst ein gemeinsamer Zeitpunkt sein.

Schleswig-Holstein entschädigte schon in 16.000 Fällen

Laut Kieler Gesundheitsministerium sind 2021 bis Anfang September 12,2 Millionen Euro Entschädigungen geleistet worden. Im Jahr zuvor waren es rund 3,7 Millionen Euro. Insgesamt habe es etwa 16.000 Fälle gegeben. Leistungsberechtigt seien Arbeitnehmer und Selbstständige, Beamte nicht.

Um den möglichen Lohnausfall für Ungeimpfte ist eine heiße Debatte entbrannt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) etwa stellte sich hinter die klare Entscheidung einiger Länder. Es sei schließlich der Steuerzahler, der die Entschädigung finanziert, so Spahn. Er sehe nicht ein, „warum auf Dauer andere zahlen sollen, wenn sich jemand nicht für die kostenlose Impfung entscheidet, obwohl er könnte“.

Im Kieler Landtag gibt es jedoch auch andere Meinungen: FDP-Fraktionschef Christopher Vogt: „Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, dass man seine Risiken nicht auf die Gemeinschaft abwälzen sollte, aber hier bin ich skeptisch, ob dies wirklich sinnvoll wäre. Es könnte im Zweifelsfall den kontraproduktiven Anreiz setzen, sich nicht mehr testen zu lassen.“

FDP im Kieler Landtag warnt vor Impfpflicht durch die Hintertür

Eine Impfpflicht sei in Deutschland politisch ausdrücklich nicht gewollt, „deshalb sollte man sie auch nicht durch die Hintertür einführen, indem man an verschiedenen Stellen massiven Druck ausübt“, so Vogt. Wichtiger sei, aufzuklären und niedrigschwellige Impfangebote zu schaffen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ähnlich äußerte sich Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben. Sie warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft und kündigte an, dass die Koalition am Montag über die Quarantäne-Entschädigungen berät. Von Kalben sprach sich für eine länderübergreifende Lösung aus.