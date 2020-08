Kiel

Einige Reiserückkehrer, aber auch Eltern berichten von bösen Überraschungen. So wurde eine Mutter vom Arbeitgeber nach Hause geschickt, weil ihr Sohn vorsorglich in Quarantäne war. Darf der Arbeitgeber das? Das Gesundheitsministerium in Kiel und das Landesamt für Soziale Dienste haben KN-online zu den folgen Fragen Auskunft gegeben.

Ein Kind hat Husten. Die Eltern schicken es – wie vorgeschrieben – nicht zur Schule, sondern zum Arzt. Dieser macht einen Abstrich, das Kind muss erst einmal in Quarantäne. Müssen dann auch alle anderen Mitglieder des Haushaltes zu Hause bleiben?

Nein, erst einmal nicht. Das Kind ist aufgrund der Symptome eine "krankheitsverdächtige Person" – das bedeutet, dass er ein bestimmtes Procedere durchlaufen muss, vor allem testen und Quarantäne. Die anderen Haushaltsmitglieder müssen zu dem Zeitpunkt noch nicht in Isolation. Sie müssen jedoch die allgemeinen Verhaltensregeln einhalten – also Abstand zum Kind halten, streng auf Hygiene beachten – und sollten vorübergehend ihre sozialen Kontakte beschränken.

Was ist, wenn der Test des Schulkindes positiv ausfällt?

Dann gelten auch die anderen Mitglieder des Haushaltes als „ansteckungsverdächtig“ und das Gesundheitsamt wird für sie ebenfalls eine 14-tägige Quarantäne anordnen.

Dürfen Arbeitgeber Arbeitnehmer nach Hause schicken, wenn ein Angehöriger in Quarantäne ist?

Ja. Es ist nach der derzeitigen Einschätzung grundsätzlich zulässig, dass Arbeitgeber aus Gründen ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten einzelne Arbeitnehmer von ihrer Verpflichtung zur Erbringung der Arbeitsleistung freistellen.

Urlauber, die aus einem Risikogebiet zurückkommen, müssen sich in Quarantäne begeben – zumindest so lange, bis das zweite Testergebnis vorliegt und negativ ist. Da zwischen dem ersten und zweiten Test fünf Tage liegen müssen, dauert die Quarantäne bis zu einer Woche. Muss der Rückkehrer für diese Zeit Urlaub nehmen?

Nein, wenn die Arbeiten im Homeoffice erledigt werden können und der Arbeitgeber damit einverstanden ist, muss nicht zwingend Urlaub genommen werden. Ist Arbeiten im Homeoffice allerdings nicht möglich, müssen andere Lösungen gefunden werden: zum Beispiel Überstunden abbummeln, bezahlten oder unbezahlten Urlaub nehmen.

Habe ich Anspruch auf Lohn- oder Gehaltsfortzahlung, wenn ich aus einem Risikogebiet zurückkomme und – ohne Symptome - in Quarantäne auf das zweite Testergebnis warte?

Wer in der Quarantänezeit im Home-Office arbeitet, bekommt natürlich sein Geld weiter. Auch wer die Zeit regulären Urlaub nimmt oder Überstunden abbummelt.

Auch wenn das Urlaubsland erst während des Aufenthalts zum Risikogebiet erklärt worden ist, ist das dem Arbeitnehmer nicht anzulasten. Deshalb besteht dann ein Anspruch auf Lohnfortzahlung. Der Arbeitgeber zahlt dann den Lohn für die Quarantänezeit weiter. Anschließend kann er einen Antrag beim Landesamt für soziale Dienste (nach Paragraf § 56 Infektionsschutzgesetz) stellen, um sich diese Kosten erstatten zu lassen.

Anders ist es aber, wenn der Urlauber bewusst in ein ausgewiesenes Risikogebiet reist. Kann er bei der Rückkehr dann nicht im Homeoffice arbeiten, Überstunden abbummeln oder weitere Urlaubstage nehmen, steht ihm auch keine Entschädigung zu. In dieser Zeit erhält er also kein Geld. Der bewusste Urlaub in einem Risikogebiet kann einen also teuer zu stehen kommen.

Und wenn, wie in dem Fall eines Kielers, Mallorca erst während des Urlaubs Risikogebiet wird und der Arbeitgeber nicht für die Quarantäne zahlt?

Sofern der Arbeitgeber die Lohnfortzahlung eingestellt hat, kann der Arbeitnehmer selbst beim Landesamt für Soziale Dienste einen Antrag stellen. Das Amt zahlt dann die Entschädigung und die anteiligen Sozialversicherungsbeiträge an die Krankenkasse.

Was ist mit Selbständigen, die von der Ausweisung als Risikogebiet überrascht werden und zu Hause in Quarantäne müssen?

Auch Selbstständige können in diesem Fall beim Landesamt für Soziale Dienste eine Entschädigung beantragen.

Wie viele Anträge auf Erstattung sind schon beim Landesamt für Soziale Dienste in Neumünster eingegangen?

Bisher wurden etwa 6250 Anträge gestellt und 2470 wurden bereits bearbeitet. In der Urlaubszeit gingen die Anträge zurück. Weil die Haupturlaubszeit aber zu Ende geht, rechnet man im Landesamt wieder mit einer Zunahme der Anträge.

