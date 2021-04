Kiel

Am Mittwoch wiesen Landespolitiker von CDU, Grünen, SPD und SSW darauf hin, dass von sogenannten „Querdenkern“ eine erhebliche staatszersetzende Gefahr ausgehe.

„Wer unsere Demokratie mit einer Diktatur gleichsetzt und zur Durchsetzung seiner Meinung auch vor Gewalt gegenüber Polizeikräften nicht zurückscheut, wird zu Recht durch den Verfassungsschutz beobachtet“, sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch. „Demokratie muss zwar unterschiedliche Meinungen aushalten, sie muss aber auch wehrhaft sein.“

Der Grünen-Innenpolitiker Burkhard Peters wies auf „massive Verbindungen“ zu rechtsextremen Kreisen hin. „Wie gefährlich diese Szene ist, sieht man daran, dass Menschen, die sich für stärkere Lockdown-Maßnahmen einsetzen, angefeindet und bedroht werden. Ich würde es befürworten, dass die ’Querdenker’-Szene auch in Schleswig-Holstein vom Verfassungsschutz beobachtet würde.“

Lars Harms sieht „hohes Infektionspotenzial“

Der SPD-Abgeordnete Tobias von Pein betonte, dass Kritik an staatlichen Corona-Maßnahmen eine Selbstverständlichkeit sei – auch wenn er diese meistens nicht teile. „Objekt für eine Beobachtung müssen diejenigen sein, die die Möchtegern-Bürgerrechtler zu nützlichen Idioten für eine ganz andere politische Agenda machen wollen.“ In Teilen gelte das auch für die Szene in Schleswig-Holstein.

Lars Harms, SSW-Chef im Landtag, bescheinigte der „Querdenker“-Bewegung mehrdeutig ein „hohes Infektionspotenzial“. Die Szene sei über Messenger-Dienste gut vernetzt. „Wir merken, dass sich immer mehr Menschen von diesen Rattenfängern einfangen lassen. Dem ist Einhalt zu gebieten.“

760 Demonstrationen mit Corona-Bezug in Schleswig-Holstein

Ein Sprecher des Kieler Innenministeriums wollte sich nicht zu der Frage äußern, ob den Behörden Erkenntnisse zur Anzahl an „Querdenkern“ in Schleswig-Holstein vorliegen. Ob die Landesbehörden die „Querdenker“ bereits beobachten, ließ er ebenfalls offen. „Der Verfassungsschutz Schleswig-Holstein verfolgt fortlaufend allgemein das politische Geschehen“, hieß es nur. Am Dienstag legt Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) den jährlichen Verfassungsschutzbericht zu politisch motivierter Kriminalität vor.

Nach Angaben der Landespolizei wurden im Norden bisher etwa 760 Demonstrationen mit Corona-Bezug gemeldet. Nur ein Teil sei allerdings von „Querdenkern“ organisiert, und manche Kundgebung sei von Gegendemonstranten veranstaltet worden. Angaben, wie viele „Querdenker“ sich in Schleswig-Holstein derzeit betätigen, könne man nicht machen.