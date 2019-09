Quickborn

Ein Auto blieb zunächst aufgrund eines technischen Fehlers auf dem mittleren der drei Fahrstreifen stehen, teilte die Polizei mit. Der dahinter fahrende Autofahrer bremste stark und zog in langsamer Geschwindigkeit links vorbei. In diesem Moment kam auf dem linken Fahrstreifen ein Auto mit hoher Geschwindigkeit und fuhr in den jetzt langsam fahrenden zweiten Pkw auf.

In dem langsam fahrenden Auto saßen nach Polizeiangaben zwei Personen, der Fahrer des Fahrzeuges wurde lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden, der Beifahrer wurde ebenfalls schwer- aber nicht lebensgefährlich verletzt. Auch der Beifahrer kam ins Krankenhaus.

Verkehr auf der A7 wird ab Schnelsen-Nord umgeleitet

Der liegengebliebene Autofahrer blieb unverletzt. Der Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die A7 musste zwischen den Anschlussstellen Schnelsen-Nord und Quickborn komplett gesperrt werden, der Verkehr wird momentan ab Schnelsen-Nord abgeleitet.

Die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wird nach Polizeiangaben vermutlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, solange dauert die Vollsperrung in Richtung Norden an.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.