Die Spurensuche am Tatort dauert weiterhin an, so die Polizei.

Der Mann war am Montagabend um 17.44 Uhr tot auf einem Reiterhof in der Ulzburger Landstraße in Quickborn entdeckt worden. Er wies eine Schussverletzung auf. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann gewaltsam ums Leben kam.

Toter in Quickborn : Genauer Tathergang wird noch nicht bekannt gegeben

Weitere Einzelheiten und Fragen zu Tathergang und Todesursache wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht beantworten.

Die Mordkommission Itzehoe ermittelt in alle Richtungen. Personen, die eventuell Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der BKI Itzehoe, K1, unter Tel. 04821 / 602-0 in Verbindung zu setzen.

