Quickborn

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Vorfälle in Quickborn bereits am Sonnabend, 4. Januar 2020. Zunächst blockierten mehrere unbekannte Personen gegen 22 Uhr die Fahrbahn mit Absperrbaken, welche einen nahegelegenen Ablageort für Tannenbäume eingrenzten, kurz vor Mitternacht waren es dann die Tannenbäume selbst, die auf die Straße gelegt wurden. In beiden Fällen war die Fahrbahn der Straße "Am Freibad" vollständig blockiert.

Polizei Quickborn sucht Zeugen

Laut Zeugen handelte es sich bei den unbekannten Personen um Jugendliche, welche allerdings nicht namentlich benannt werden konnten.

Die Polizei in Quickborn sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Jugendlichen liefern können. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 04101/2020 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Lesen Sie auch: An diesen Orten können in Kiel Tannenbäume entsorgt werden