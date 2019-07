Kiel

Auf den weiteren Plätzen folgen die öffentlich-rechtlichen Programme NDR 1 Welle Nord mit 16,2 Prozent nach zuvor 18,0 Prozent sowie NDR 2 mit stabil 14,5 (14,6) Prozent. Die übrigen Radiosender erreichen in Schleswig-Holstein einstellige Marktanteile.

Der Marktanteil sagt aus, wie groß der Anteil der Hördauer eines Programms an der Hördauer aller Sender ist. Die privaten Sender haben in Schleswig-Holstein insgesamt an Bedeutung gewonnen und legten auf einen Marktanteil von 50,3 Prozent nach 46,6 Prozent zu. Die verschiedenen Programme des Norddeutschen Rundfunks ( NDR) kommen im hohen Norden gemeinsam auf 45,1 Prozent Marktanteil nach 47,6 Prozent zuvor.

Für die Sender sind die Media-Zahlen wichtig, weil davon unter anderem die Preise für Werbespots abhängen. Für die werbefreien ARD-Wellen geben sie zugleich Hinweise für ihre Akzeptanz bei der Hörerschaft.

Von dpa