Kiel

Die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs hat begonnen. An diesem Mittwoch ist SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Kiel, und Sie können via Bildschirm live dabei sein: Ab 18.30 Uhr spricht der Spitzenpolitiker mit Stefanie Gollasch, Chefredakteurin der Kieler Nachrichten, Gerald Goetsch, Chefredakteur der Lübecker Nachrichten, und Kristina Dunz, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des RedaktionsNetzwerks Deutschland.

Sie finden den Livestream ab 18.30 Uhr unter RND.de direkt auf der Startseite.

Olaf Scholz im RND-Talk aus Kiel: Dem Finanzminister auf den Zahn fühlen

Wie beurteilt Scholz, Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland und ehemaliger Hamburger Bürgermeister, die aktuelle politische Lage? Wie will er Deutschland in die Zukunft führen? Was sagt er dazu, dass er derzeit zwar auf der Beliebtheitsskala der drei Kanzlerkandidaten ganz oben steht, sich das aber auf die Umfrageergebnisse seiner SPD nicht auszuwirken scheint?

Welche privaten Seiten legt er am Mittwoch offen? Und wie reagiert er auf ausgewählte Fragen der Leserinnen und Leser? Die etwa eineinhalbstündige Veranstaltung im Druckhaus der Kieler Nachrichten bietet reichlich Gelegenheit, den potenziellen Anwärter auf das Kanzleramt näher kennenzulernen. In den nächsten Wochen bis zur Bundestagswahl folgen weitere Talk-Runden des RND im Livestream mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits um 16 Uhr will sich Scholz im Gewerkschaftshaus an der Kieler Legienstraße mit dem Betriebsrat und Auszubildenden von Caterpillar treffen, um sich über die angespannte Lage zu informieren. Es folgt ein kurzer Spaziergang: Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) führt seinen Gast unter anderem ans Holstenfleet.