Kiel

In der Pandemie mit geschlossenen Kitas und Schulen, mit Masken, Kontaktbeschränkungen und Abständen wurde nicht nur das Coronavirus zurückgedrängt, sondern auch das Respiratorische Synzytial-Virus, kurz RSV. Seit den Lockerungen sind Atemwegsinfektionen aber wieder auf dem Vormarsch – auch in Schleswig-Holstein.

In den Kinderarztpraxen tauchen mehr Patienten und Patientinnen mit akuten Infektionen auf als sonst um diese Jahreszeit. Vor allem unter den RSV-infizierten Säuglingen und Kleinkindern leiden einige unter so schweren bronchialen Infekten, dass sie in einer Klinik behandelt werden müssen – bis hin zur Beatmung auf der Intensivstation.

RSV am Städtischen Krankenhaus Kiel: Es gibt Phasen, in denen keine Kinder mehr aufgenommen werden können

Chefarzt Dr. Tobias Ankermann am Städtischen Krankenhaus in Kiel vermeldet vereinzelte Engpässe bei der Aufnahme von Patienten in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin bedingt durch die jahreszeitlich vergleichsweise hohe Rate von RS-Virusinfektionen.

„Aktuell betreuen wir fünf Kinder mit RSV auf der Normalstation, davon haben drei Kinder zusätzlichen Sauerstoffbedarf. Stationär aufgenommen und versorgt werden aber auch Kinder, die an anderen Viruserkrankungen leiden, so dass die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin zurzeit häufig voll belegt ist. Es treten vereinzelt Phasen auf, in denen wir keine Kinder mehr aufnehmen können.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

RSV am UKSH Kiel: Immer weniger belegbare Betten, immer weniger Personal

Sorgen um ausreichend Kapazitäten gibt es auch am Universitätsklinikum in Kiel und Lübeck (UKSH). „Wir haben sehr viele an RSV und anderen Atemwegserregern erkrankte Kinder in der Klinik und immer weniger belegbare Betten“, berichtet Prof. Martin Schrappe, Direktor der Klinik für Allgemeine Pädiatrie des UKSH in Kiel. Das Problem kennt der Klinikleiter aus den Wintern vor der Pandemie: „Der Unterschied war nur, dass die Welle später einsetzte, und dass wir mehr belegbare Betten hatten.“ Seine Prognose: „Die Situation kann sich zuspitzen.“

Am UKSH in Lübeck werden laut Prof. Egbert Herting ebenfalls für den Oktober ungewöhnlich viele Kinder mit RSV behandelt. „Infektwellen mit Belegungsspitzen sind der Alltag in Kinderkliniken im Winterhalbjahr“, meint der Mediziner. „Zunehmend wird allerdings nicht der Platz, sondern die Verfügbarkeit von in der Kinderkrankenpflege gut ausgebildetem Personal zum Problem.“ Bei Infektwellen komme erschwerend der Krankenstand auch beim Personal hinzu. „Zusammenfassend kann man sicher sagen, dass man sowohl in Kinderarztpraxen als auch in den Notaufnahmen der Kliniken mit Wartezeiten bei überdurchschnittlich hohen Patientenzahlen rechnen muss.“

RSV am Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster: Ein erhebliches Problem, das lange bestehen bleiben wird

Chefarzt Dr. Ismail Yildiz vom Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster zeigt sich ebenfalls besorgt: „Die so früh beginnende RSV-Infektionswelle ist in diesem Jahr ungewöhnlich ausgeprägt. Sie wird wohl noch lange ein erhebliches Problem darstellen und uns begleiten.“ Am FEK wird bereits jedes dritte Kind wegen einer RSV-Infektion behandelt. Von 33 Kindern, die aktuell in der Klinik sind, haben zehn Kinder eine RSV-Infektion, davon werden zwei auf der Kinder-Intensivstation behandelt.

Lesen Sie auch Gefährliche Atemwegserkrankung: Kinderkliniken in SH füllen sich früh

RSV an der Imland Klinik: Ungewöhnlich früh ungewöhnlich viele Patienten

An der Imland Kinderklinik in Rendsburg werden derzeit zwei Säuglinge und zwei Kleinkinder mit RS-Virus stationär behandelt werden, ambulant stellen sich täglich etwa fünf kleine Patientinnen und Patienten vor. Der Chefarzt der Imland Kinderklinik, Dr. Malte Lange, urteilt: „Wir haben zu einem ungewöhnlich frühen Zeitpunkt ungewöhnlich viele Patientinnen und Patienten mit einer RSV-Erkrankung.“ Üblich sei laut interner Krankenhausstatistik nicht der Peak im dritten, sondern im ersten Quartal des Jahres.

Bereits im September berichtete das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Epidemiologischen Bulletin von einem starken Anstieg von schweren akuten respiratorischen Infektionen, sogenannten Sari-Fällen. Betroffen sind vor allem die Eins- bis Vierjährigen mit diesen schweren akuten Atemwegserkrankungen. Eine genaue Statistik, wie viele Menschen betroffen sind, fehlt, denn eine Meldepflicht, wie es sie etwa für Influenza- oder SARS-CoV-2-Viren gibt, gibt es für RS-Viren nicht.

Corona-Maßnahmen Ursache für frühe Infektionswelle

Das RS-Virus dockt sich vor allem an der Lunge an, ähnlich wie das Coronavirus. Anders als das Sars-Cov-2-Virus stellt es aber eine besondere Bedrohung für die Kleinsten dar. Denn gerade beim Erstkontakt mit dem RS-Virus kann es zu schweren Krankheitsverläufen kommen. Bis zum Alter von zwei Jahren haben laut RKI praktisch alle Kinder Kontakt mit RSV gehabt. Weitere Infektionen im Verlauf des Lebens sind häufig, verlaufen aber in der Regel sehr mild – wie eine leichte Erkältung mit etwas Husten und Schnupfen.

Warum es in diesem Jahr mehr Fälle von RSV-Erkrankungen gibt, erklärt Susanne Glasmacher, Sprecherin des Robert-Koch-Instituts: Durch Corona-Pandemie-Maßnahmen wie AHA+L-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Maske tragen, regelmäßig lüften), Kontaktbeschränkungen, Kita- und Schulschließungen wurden auch RSV-Infektionen verhindert und Erkrankungen in der Herbst-/Winter-Saison 2020/2021 fast vollständig vermieden. Damit waren viele Kinder vor Infektionen geschützt und so sind damals viele RSV-Erkrankungen bei Kindern verhindert worden.

Angesichts zunehmender Lockerung der Corona-Interventionen wird nun eine zunehmende Zirkulation von RSV-Viren beobachtet, weshalb eine größere Gruppe von Kindern erstmals den zirkulierenden RSV-Viren begegnet und auch nachgeholte Infektionen zu der Zunahme der Erkrankungen beitragen.