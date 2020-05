Schleswig-Holsteiner brauchen Geduld

Warder

Manchmal erhält der fehlende Teil einer Mitteilung die größte Aufmerksamkeit. In diesem Fall handelt es sich bei dem fehlenden Teilstück um die Zahl Zwei. Die Arche Warder plant für Besucher eine Rabatt-Aktion. Allerdings nicht für diejenigen, deren Wohnort-Postleitzahl mit einer Zwei beginnt.

Aktion für Menschen gedacht, die sonst nicht in die Arche kommen

Ausgerechnet die Region, aus der Menschen während der Corona-Schließung mit kreativen Ideen und Spenden versuchten, den Nutztierpark zu unterstützen, bleibt von einer Rabatt-Aktion ausgespart. Ja, diese Meldung habe für entsprechende Nachfragen gesorgt, sagt Stefanie Kringel vom Presseteam der Arche Warder. Man freue sich über die „großartige Unterstützung“ aus der Region während der Corona-Krise. In der Hoffnung, dass in diesem Sommer viele Touristen ihren Urlaub in Schleswig-Holstein verbringen, wolle man mit der Rabatt-Aktion aber Menschen ansprechen, die sonst nicht den Weg in die Arche finden würden.

Schleswig-Holsteiner sind Ende September dran

Gehen die Menschen aus dem Norden also leer aus? Nein, sie müssen sich aber noch gedulden. Eine entsprechende Aktion ist für Ende September zum Schleswig-Holstein-Tag geplant – sofern dieser stattfinden kann. Zudem habe man regelmäßige Rabatt-Aktionen für bedürftige Menschen. Kommende Woche werde man 30 Freikarten an die Nortorfer Tafel verteilen, sagt Kringel. Die Menschen aus dem Norden werden also nicht vergessen.

