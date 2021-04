Norderstedt/Rostock

Der in Mecklenburg-Vorpommern beliebte Radiosender Ostseewelle kann künftig auch in Hamburg und Schleswig-Holstein empfangen werden. Eine entsprechende Zulassung für die Veranstaltung eines Hörfunkvollprogramms hat der Medienrat erteilt, wie die gemeinsame Medienanstalt beider Länder (MA HSH) am Donnerstag in Norderstedt mitteilte. Die Zulassung gelte für zehn Jahre.

„Im Großraum Lübeck ist der Sendestart bereits in wenigen Wochen geplant, in Hamburg werden die technischen Kapazitäten vermutlich in der zweiten Jahreshälfte zur Verfügung stehen“, teilte zudem Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern mit. Damit könne das Sendegebiet über den terrestrischen Digitalstandard DAB+ um mehr als zwei Millionen potenzielle Hörerinnen und Hörer erweitert werden. Es werde auch einen Livestream im Internet geben.

Mischung aus Pop und Dance

Zielgruppe seien auch die zahlreichen Berufspendler aus Westmecklenburg, die in der Metropolregion Hamburg arbeiten. Der Radiosender will seine aktuellen Informationen auf die Ballungsräume Lübeck und Hamburg zuschneiden. Auf der Ostseewelle ist vor allem eine Mischung aus Pop und Dance zu hören.

Von RND/dpa