Rätsel um toten Flugpassagier aus Geesthacht: Was wir bisher wissen

Geesthacht

Im Fall des toten Flugpassagiers wird nun auch nicht mehr nach seiner Einreiseanmeldung gesucht. Am 25. Oktober stieg der 51-jährige Mann aus Geesthacht in der Türkei in einen Flieger der Pegasus Airlines. Es sollte zurück nach Deutschland gehen. Während des Fluges ist der Mann offenbar eines natürlichen Todes gestorben.

Davon geht jedenfalls die Hamburger Polizei aus, sagt Sprecher Florian Abbenseth. Diese rückte nämlich am Hamburger Flughafen an, als man die Leiche des 51-Jährigen vorfand. Von einer Obduktion würde man allerdings absehen, auch von weiteren Ermittlungen. Demnach wird die genaue Todesursache des Mannes wohl nie bekannt werden.

Mann war mit Corona infiziert

Am Flughafen habe ein Arzt laut der Hamburger Gesundheitsbehörde noch den Tod des 51-Jährigen festgestellt. Ein PCR-Test im Hamburger Institut für Rechtsmedizin brachte aber mittlerweile Gewissheit, dass der Mann, der im Lauenburgischen gemeldet war, mit dem Coronavirus infiziert war, berichtete Kreissprecher Tobias Frohnert. Seinen vollständigen Impfnachweis habe der Mann laut der Airline vor dem Boarding gezeigt. Derzeit prüfen Mediziner der zuständigen Gesundheitsbehörde laut Kreissprecher Tobias Frohnert allerdings noch, ob der Mann tatsächlich den vollständigen Impfschutz erhalten hatte. Frohnert betont, dass man dem Mann damit aber keinesfalls etwas unterstellen wolle.

Einreiseanmeldung des Mannes fehlt

Auffällig sei bisher gewesen, dass die digitale Einreiseanmeldung des Mannes bisher nicht vorliege. Sie ist verpflichtend für diejenigen, die in Hochrisikogebiete wie die Türkei reisen. Ob der Mann aus Geesthacht sie abgeschickte, wird wohl ein Rätsel bleiben. „Es ist unwahrscheinlich, dass da noch was kommt, wenn sie schon am 25. Oktober nicht vorlag“, sagt Tobias Frohnert. Sollte der Mann keine digitale Einreiseanmeldung abgeschickt haben, so hätte er eine schriftliche Ersatzmitteilung für das Kreisgesundheitsamt noch am Flughafen ausfüllen können. Auch diese liegt nicht vor und Frohnert halte es für wahrscheinlich, dass diese nicht das Gesundheitsamt erreichen würde, selbst wenn eine schriftlichen Einreiseanmeldung vorhanden sein sollte.

Damit hätte der Mann im Falle einer Einreise gegen die in Deutschland geltenden Regeln für Reisen in Risikogebiete verstoßen. Verfolgt wird die fehlende Anmeldung des Geesthachters allerdings nicht, denn „letztlich ist er nicht eingereist und hat damit auch nicht gegen Auflagen verstoßen“, sagt Tobias Frohnert. So traurig es ist: ein Gestorbener kann eben keine Nachweise erbringen.

41 Neuinfektionen im Herzogtum Lauenburg

Was die Corona-Infektion des Mannes für Folgen für die weiteren Passagiere des Flugs hat, bleibt abzuwarten. Die 51 Neuinfektionen (Stand Mittwochabend) mit Covid-19 im Herzogtum Lauenburg konzentrieren sich laut Tobias Frohnert eher auf die Städte. Geesthacht ist auch darunter, jedoch wird ein Zusammenhang mit dem gestorbenen Flugpassagier ausgeschlossen. Besonders in Mölln gab es in den letzten 24 Stunden mehrere nachgewiesene Corona-Infektionen.

Hier steigt die Inzidenz nach Angaben des Kreises von den gestrigen 99,2 auf 109,6. Immerhin schließe laut Frohnert bisher nichts auf einen konzentrierten Corona-Ausbruch in einer Einrichtung.

Vor allem junge Menschen infiziert

Aktuell sind 525 Menschen an Corona erkrankt. Innerhalb der letzten Woche waren etwa ein Viertel der neu infizierten Personen im Kita- oder Grundschulalter. Ob dies mit der seit Anfang der Woche in Kraft getretenen Maskenfreiheit in Schulen zusammenhängt, könne man jetzt noch nicht beurteilen. Damit liegt die Inzidenz laut dem Kreis Herzogtum Lauenburg nun bei 113,6. Das Robert-Koch-Institut hat für den Kreis einen Wert von 114 ermittelt. Weitere Todesfälle sind nach dem Geesthachter Flugpassagier bisher nicht dazugekommen. Die Sterblichkeitsrate für das Lauenburgische liegt damit bei 1,67 Prozent auf die insgesamt bisher 6628 Corona-Fälle gerechnet.

Von Lisa-Marie Pohlmann