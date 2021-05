Rainer Kibbel wird Honorarkonsul

Kiel

Rot, weiß, blau und blau, weiß, rot. Auf dem Rasen, auf dem die Fußballer von Holstein Kiel in ihren Heimspielen aktuell um den Aufstieg kämpfen, wehen zwei Fahnen, die sich nur in ihrer farblichen Reihenfolge unterscheiden. Dazwischen steht Rainer Kibbel gut gelaunt und voller Tatendrang. Gerade ist der 52-Jährige zum neuen Honorarkonsul der Niederlande in Schleswig-Holstein ernannt worden. Und schnell wird klar: Kibbel will mehr sein als ein Ansprechpartner für die im Norden lebenden Holländerinnen und Holländer. Er will neue Verbindungen knüpfen – wirtschaftliche, kulturelle und sportliche.

Was hat der neue Honorarkonsul vor?

Und dafür ist er genau der richtige Mann. Das sagt zumindest der niederländische Botschafter in Deutschland, Wepke Kingma, der für die Amtseinführung den Weg aus Berlin ins Holstein-Stadion gefunden hat. „Er ist ein Menschenfreund, kontaktfreudig und offen“, sagt Kingma über Kibbel. Beste Voraussetzungen also, um Netzwerke aufzubauen und Beziehungen zu stärken. Doch wie will Rainer Kibbel das machen? Und wie viel Niederlande steckt überhaupt in Schleswig-Holstein?

Natürlich kommt zunächst Friedrichstadt in den Sinn, wenn man an einen niederländischen Einfluss in Schleswig-Holstein denkt, sagt der neue Honorarkonsul. Doch es gibt noch weitere Gemeinsamkeiten als die kleine Gemeinde im Kreis Nordfriesland, die mit ihren Bauten der niederländischen Backsteinrenaissance und Grachten ein beliebtes Touristenziel ist. Parallelen stellt Rainer Kibbel vor allem bei den Menschen fest. „Sie sind ähnlich offen und herzlich.“

Erster Anruf schon vor Amtsantritt

Rund 4000 Holländerinnen und Holländer leben in Schleswig-Holstein. Für sie ist der Honorarkonsul ein wichtiger Ansprechpartner bei der Ausstellung von Pässen, deren Verlängerung oder der Beglaubigung von Dokumenten. Doch auch bei anderen Fragen, die die Beziehungen zwischen Schleswig-Holstein, Deutschland und den Niederländern betreffen, kann und will er helfen. Gerade in Corona-Zeiten ist der Honorarkonsul immer wieder gefordert. So bekam Kibbel schon vor seinem offiziellen Amtsantritt den Anruf eines hier lebenden Niederländers, der sich über die Einreisebedingungen und Quarantänebeschränkungen in seinem Heimatland informieren wollte.

Doch auch wirtschaftliche Beziehungen soll der Honorarkonsul pflegen. Und da fühlt sich Rainer Kibbel in seinem Metier. Der 52-Jährige arbeitete 24 Jahre lang in dem familieneigenen Unternehmen Heinrich Knievel, eine Großhandlung für Textilien. 2014 orientierte er sich um und ist seitdem im Vertrieb bei Original Löwe tätig, dem Weltmarktführer für Gartenscheren mit Sitz in Flintbek. „In meinem Beruf bin ich viel im Ausland unterwegs.“ 74 Länder der Erde hat er bereits bereist – selbstverständlich auch die Niederlande. „Dorthin habe ich geschäftliche und private Kontakte.“

Handel zwischen den Partnern stärken

Und diese Kontakte möchte er nutzen, um die Niederlande in Schleswig-Holstein präsenter zu machen. Denn da gibt es noch Luft nach oben, findet Kibbel. 2,5 Milliarden Euro beträgt das Handelsvolumen zwischen den beiden Regionen. Zum Vergleich zwischen Nordrhein-Westfalen und dem Nachbarland sind es 65 Milliarden Euro. Und wie die Handelsbeziehungen intensiviert werden sollen, hat sich der Honorarkonsul schon überlegt.

Sein Ziel ist es, regelmäßig Firmen aus den Niederlanden nach Schleswig-Holstein einzuladen, um ihnen im hohen Norden eine Ansiedlung schmackhaft zu machen. Dabei denkt er unter anderem an den Fahrrad-Vermieter Swapfiets, den es bereits in Kiel gibt, aber auch an die Kosmetikmarke Rituals. Gleichzeitig sieht er Potenzial in Industriebranchen und will ein Netzwerk zwischen den Kieler Werften und den Niederlanden aufbauen. „Ich liebe es, Brücken zu bauen zwischen Privatpersonen, Kulturen, der Wirtschaft, der Politik und dem Sport. In dem Amt kann ich mich verwirklichen.“

Vorgängerin Toffel zog nach Berlin

Und das war auch der Ansporn, warum sich der zweifache Familienvater als Honorarkonsul beworben hat, nachdem seine Vorgängerin Caroline Toffel aus beruflichen Gründen von Schleswig-Holstein nach Berlin zog. Gerne hätte die niederländische Botschaft das Ehrenamt wieder mit einer Frau besetzt, doch mit seiner Vita und zahlreichen Empfehlungsschreiben überzeugte er die Entscheidungsträger aus der Diplomaten, Industrie- und Handelskammer und der Politik. „Wir haben großes Vertrauen in Rainer Kibbel“, begründet Botschafter Wepke Kingma die Entscheidung. „Er wird seine Aufgaben sehr gut erfüllen.“

Und zu diesen Aufgaben gehört auch die Ausrichtung der Feierlichkeiten zum Königsgeburtstag. Für die Vorbereitung dazu hat Rainer Kibbel noch etwas Zeit. Am 27. April 2022 feiert Willem-Alexander seinen Ehrentag. Und einen anderen Termin hat sich Kibbel auch schon vorgemerkt. Alle fünf Jahre – das nächste Mal 2023 – lädt das Königspaar sämtliche Konsuln ein. „Auf dieses Treffen freue ich mich jetzt schon. Es ist eine Ehre, ein Königreich vertreten zu dürfen.“