Kiel

Herr Stegner, Sie machen gerade Urlaub auf Usedom. Hat man Sie beim Einchecken nach einem negativen Corona-Test gefragt?

Ralf Stegner: Nein, hat man nicht. Meine Heimatgemeinde gilt zwar seit gestern als Hotspot, nicht aber der gesamte Kreis Rendsburg-Eckernförde. Außerdem war ich in den vergangenen Tagen mit meiner Frau bei meinen Schwiegereltern in Süddeutschland. Wir haben unseren Mitbürgern empfohlen, in Deutschland Urlaub zu machen. So halte ich das selbst auch.

Hat Sie die Nachricht aus Bordesholm überrascht?

Natürlich hat sie das. Wobei schon relativ kleine Zahlen dazu führen, dass eine Gemeinde wie Bordesholm als Hotspot gilt. Aber klar, das kann jetzt passieren. Eine Person hat sich offenkundig nicht an die Regeln gehalten.

Trauen Sie sich noch auf den Wochenmarkt?

Aber ja! Ich gehe da übrigens schon seit Monaten mit Maske hin. Die Nachricht ist noch einmal ein Hinweis: Abstand halten, Hygiene und Alltagsmaskenpflicht sind das A und O. Wenn das alle begreifen, dann hat man die Lage auch schnell wieder im Griff.

Wie beurteilen Sie, wenn Sie jemanden ohne Maske antreffen?

Wenn sich trotz der Pflicht jemand nicht an die Regeln hält, muss er angesprochen werden. Wenn sich alle daran halten, sinkt das Risiko. Wenn sich jemand nicht daran hält, wächst das Risiko für andere. Umsicht, Vorsicht, Rücksicht müssen zusammenkommen. Und Rücksicht heißt eben, andere zu schützen, nicht nur sich selbst.

Müssen Schleswig-Holsteins Gemeinden die Zügel stärker anziehen?

Nein, das glaube ich nicht. Wir sind im Vergleich mit anderen Ländern bisher gut durch die Krise gekommen, weil wir die Regeln hatten und sich die meisten daran gehalten haben. Aber das tun eben nicht mehr alle. Deshalb muss man appellieren, dass die Betroffenen in Quarantäne bleiben und wer Symptome hat, sich testen lässt.

Die Kanzlerin konferiert mit den großen Städten. Haben es die kleinen Gemeinden leichter als die großen?

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Infektionsraten klettern, sind in Ballungsräumen größer. Das ist ja einer der Gründe, warum die Zahlen in Schleswig-Holstein nicht so hoch sind wie anderswo: Wir sind dünn besiedelt und haben eben keine großen Metropolen, bei allem Respekt vor Kiel. (lacht)

Und dennoch ist Bordesholm auf einmal Hotspot.

So geht das eben schnell. Bei der Zahl von 50 Infektionen auf 100 000 Einwohner geht es um die Nachverfolgbarkeit. Ich glaube trotzdem, dass die Lage in Bordesholm im Griff ist. Wenn die Leute vernünftig sind, dann sind wir auch bald wieder aus den Schlagzeilen raus.

Es geht um die mathematische Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken. Die ist in Bordesholm zurzeit groß.

Das ist wahr, weil man die Herkunft nicht so genau kennt. Außer in einem Fall: Nach Angaben der Gemeinde hat sich jemand nicht an die Regeln gehalten und ist trotz Infektion offenkundig ins Fitnesscenter gegangen.

Halten sich ihrer Beobachtung nach die Menschen auf Usedom an die Regeln?

Mein Eindruck ist ja. Auch Mecklenburg-Vorpommern ist bisher ganz gut durch die Krise gekommen. Hier wird wirklich alles getan, damit das Risiko nicht steigt. Ich bin sehr angetan davon, was ich hier so sehe.

