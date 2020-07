Kiel

Herr Stegner, wird es Ihnen im Kieler Landtag zu langweilig?

Nein, überhaupt nicht. Mir wird nichts schnell langweilig. Aber nachdem ich von Parteifreunden aus dem Kreisverband Pinneberg angesprochen wurde, ob ich mir vorstellen könnte zu kandidieren – dort, wo ich mal kommunalpolitisch begonnen habe, als ich nach Schleswig-Holstein kam –, fand ich das eine spannende Sache.

Wären weitere vier Jahre im Kieler Landtag so abwegig gewesen?

Nein, natürlich nicht. Sollte das mit der Bundestagskandidatur klappen, werde ich dem Landtag 16 Jahre angehört haben. Das ist eine lange Zeit, und davon auch noch fast 14 Jahre als Fraktionsvorsitzender. Das hat keiner meiner Vorgänger. Dass mir das immer noch Spaß macht, werden alle bis zu dem Zeitpunkt merken, an dem ich ausscheide.

Eigentlich ist Ihr Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde. Gehen Sie den Weg des geringsten Widerstands?

Es wäre für mich niemals in Frage gekommen, intern im Wahlkreis 4 gegen Sönke Rix anzutreten. Wir haben gemeinsam schon im Kreisvorstand Rendsburg-Eckernförde Verantwortung gehabt und viele Jahre gut zusammengearbeitet. Das bleibt auch so. Ich finde es nicht entscheidend, dass man genau da antritt, wo man wohnt. Durch meine zwölf Jahre als Landesvorsitzender bin ich überall in Schleswig-Holstein sehr intensiv unterwegs gewesen und kenne mich gerade auch in Pinneberg sehr gut aus.

Zuletzt hat die CDU den Wahlkreis Pinneberg gewonnen. Vermutlich ist es ohnehin eher die Landesliste, die zieht. Beanspruchen Sie Platz 1?

Ich bin zuversichtlich, was einen guten Listenplatz angeht, aber darüber entscheidet der Landesparteitag. Aber ich will Ihnen sagen, dass ich auch entschieden um Erststimmen kämpfe. Mit Michael von Abercron kandidiert dort ein Rechtsaußen von der Union. Dem steht dann, wenn mich die Pinneberger SPD nominiert, ein linker Sozialdemokrat gegenüber, und da wird garantiert nichts verschenkt.

Ernst Dieter Rossmann, zurzeit der SPD-Bundestagsabgeordnete aus Pinneberg, wirbt für Olaf Scholz als Kanzlerkandidat. Sie auch?

Es hat eine gewisse Plausibilität, dass das diskutiert wird. Olaf Scholz macht in der Bundesregierung eine exzellente Arbeit. Das kann man jetzt sehen. Er ist keiner, mit dem ich in jeder Frage einer Meinung wäre. Wir haben eine unterschiedliche Herkunft, was die Flügel angeht. Sowohl was das Spektrum der Partei, als auch was sein Temperament als Hanseat angeht, wäre eine gewisse Ergänzung im Team sicher nützlich. Im Übrigen glaube ich, die SPD wird sich leichter tun, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen, als die Union.

15 Prozent in Umfragen sind nicht viel. Wie muss sich die SPD im Bundestag positionieren?

Wir brauchen ein klares Profil als linke Volkspartei, die gleichzeitig praxistaugliche Antworten liefert. In einer Sprache, die die Menschen verstehen. Und in Teamarbeit. Ich bin von Fraktionschef Rolf Mützenich sehr angetan. Er macht eine exzellente Figur: selbstbewusst, sozialdemokratisch mit einem integrativen Führungsstil. Ich habe auch Freude daran, wie unsere Minister regieren. Man sieht grade jetzt, dass es besser ist, wenn die SPD mitregiert, als wenn sie es nicht tut.

Als Sie sich 2019 an der Seite von Gesine Schwan um den Parteivorsitz bewarben, hat Sie die Basis abblitzen lassen. Warum sind Sie trotzdem der Richtige für die Bundespolitik?

Da haben sich ja mehrere Teams beworben. Insgesamt gibt es bis heute sehr viel positive Resonanz. Die meisten wissen schon, was sie an mir haben. Das gilt für meine Freunde wie für meine Gegner. Ich bin ein leidenschaftlicher Sozialdemokrat, der viele Erfahrungen aus Regierung, Parteiführung, von der Kommunal- bis zur Bundesebene, mitbringt und eine klare Position vertritt. Ich finde die Tradition der Nord SPD - links, dickschädlig und frei - alles andere als altmodisch.

Sie haben sich gerade mit Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) in der Grote-Affäre angelegt. Wie geht das aus?

Das weiß ich nicht. Ich bin sicher, dass es die Bevölkerung nicht gut finden wird, wenn sie ein Regierungschef über die wahren Gründe belügt, warum er sich von seinem Innenminister getrennt hat. Ich glaube auch nicht, dass sie es sympathisch findet, dass der wahrscheinliche Grund für den Rauswurf war, dass sich der Innenminister um Missstände in der Polizeiführung gekümmert hat. Und ich finde vor allem, dass es komplett inakzeptabel ist, wenn der Ministerpräsident die Justiz für innerparteiliche Kabale missbraucht. Nach der Sommerpause werden wir im Innen- und Rechtsausschuss der Regierung unangenehme Fragen stellen.

Schwächt es Ihre Position, dass Sie jetzt Ihren Rückzug ankündigen?

Nein. Erstens ist es kein Rückzug und zweitens habe ich mich jetzt für die Bundestagskandidatur beworben, weil die Bewerbungsfristen in der Sommerpause liegen. Alle, die mich kennen, wissen: Weniger als 100 Prozent Stegner gibt es nicht. Herr Günther sollte sich jetzt noch nicht schlafen legen.

Serpil Midyatli gilt als Ihre politische Ziehtochter. Was kann sie von Ihnen lernen?

Serpil Midyatli hat längst gezeigt, was sie kann. Ich habe selbst eine Menge von anderen gelernt: besonders von Günter Jansen und Björn Engholm, aber auch von Heide Simonis zum Beispiel. Im Übrigen muss jeder seinen eigenen Weg gehen.

Sie waren kürzlich bei Björn Engholm in Lübeck. Hat er Ihnen zum Wechsel zugeraten?

Er findet das sicher gut. Er ist übrigens ein Beispiel dafür, dass die Anzahl an Lebensjahren wenig über sozialdemokratische Leidenschaft aussagt.

