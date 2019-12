Fake-Anruf: Stegner bekommt Beistand von Kubicki und Regis

Kiel

„Es war mit Sicherheit kein sehr erbauliches Wochenende für den Kollegen Dr. Stegner“, stellte Wolfgang Kubicki gestern fest. Der FDP-Mann und Vize-Bundestagspräsident kennt Schleswig-Holsteins SPD-Fraktionschef aus langen gemeinsamen Jahren im Kieler Landtag, wo die beiden einander in herzlicher Abneigung verbunden waren. Diesmal aber fand Kubicki freundliche Worte. Stegner hatte zuvor nicht nur den Wiedereinzug in den Bundesvorstand seiner Partei verpasst, sondern war auch auf den Telefonscherz des AfD-nahen Youtubers Klemens Kilic hereingefallen, in dem sich Kilic als SPD-Chef ausgab. Am Montagabend hatte das Video 94.495 Aufrufe auf der Videoplattform.

„Die öffentliche Zurschaustellung durch einen hinterhältigen Fake-Anruf geht deutlich zu weit“, kommentierte Kubicki. „Man muss im politischen Betrieb sicherlich vieles ertragen, aber letztlich gilt: Auch Politiker haben Anspruch auf ein Mindestmaß an Respekt.“

Rache an Stegner ?

Beim Telefonscherz handelte es sich offenbar um eine Retourkutsche. Im August hatte der Youtuber Klemens Kilic ein kurzes Selfie-Video zum Wahlkampf mit der Grünen-Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock gedreht. „Am 1. September Grün wählen“, sagte diese in seine Handykamera, worauf Kilic hinterhersetzte: „Und Blau wählen für Deutschland und Sachsen.“ Baerbock fand das gar nicht lustig, und Stegner sprang ihr bei, als er den Vorgang auf Twitter als „ziemlich bescheuerte Aktion der Rechtsradikalen“ bezeichnete. Kilic wies den Vorwurf zurück, einer rechtsradikalen Szene anzugehören. Er sei „patriotisch-konservativ“.

Kilic gab sich als Walter-Borjans aus

Im neuen Zweieinhalbminüter, das er vergangenen Donnerstag auf YouTube veröffentlichte, einen Tag vor Beginn des Bundesparteitags in Berlin, trug Kilic ein olivegrünes Bundeswehr-Shirt mit Deutschlandflaggen auf den Ärmeln. Er gab sich am Telefon als Walter-Borjans aus und sagte, dass Stegner sicherlich das Rumoren an der Parteibasis mitbekommen habe. Gemeinsam mit der Co-Vorsitzenden Saskia Esken wolle er eine strategische Änderung durchdrücken und auf dem Parteitag ein Signal für einen Neuanfang setzen. Die GroKo solle erhalten, aber der Job des Finanzministers „mit einer bekannten, progressiven Stimme“ besetzt werden. „Mit Saskia im Gespräch haben wir da an dich gedacht“, sagte Kilic. „Was hältst du davon?“

Stegner hielt sich zunächst bedeckt. Er müsse einen Moment nachdenken und mit seiner Frau reden. „Aber Erfahrung als Finanzminister habe ich tatsächlich.“ Stegner war 2003 bis 2005 erst Finanz-, dann bis 2008 Innenminister in Schleswig-Holstein. Vorstellen könne er sich den neuen Job. „Wir müssen einerseits da drin bleiben, aber andererseits ein klares Signal setzen, dass es Veränderungen gibt.“

Scharfe Kritik an dem Video

Diesmal erhielt Stegner seinerseits Schützenhilfe von den Grünen. Landeschef Steffen Regis bezeichnete den Streich als „ganz miese Nummer“ auf Kindergartenniveau. „Man sieht daran, wie die AfD Politik macht. Das Video zeigt, dass es denen nicht darum geht, mit Argumenten zu überzeugen, sondern politische Gegner hinters Licht zu führen und lächerlich zu machen.“ Er wünsche Stegner, „dass er sich davon nicht unterkriegen lässt. Wir brauchen ihn in der Politik, er ist ein guter Mann.“

Ex-Unions-Fraktionschef Friedrich Merz bezeichnete Stegner Verhalten dagegen als symptomatisch. „Es zeigt den Zustand der SPD, dass allein ein solcher Telefonanruf so beantwortet wird und solche Schlagzeilen auslöst.“ Stegner wollte sich zum Vorgang nicht äußern. Sein morgendlicher Musiktipp auf Facebook fiel gestern mit Monty Python selbstironisch aus: „Always Look on the Bright Side of Life“ lässt sich frei mit dem deutschen Sprichwort übersetzen: „Mach es wie die Sonnenuhr, zähl’ die heit’ren Stunden nur“.

