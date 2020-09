Das Coronavirus bescherte uns innerhalb weniger Wochen eine radikal veränderte Welt. Eine Welt, die verunsichert, Angst macht, unser Lebens- und Wirtschaftsmodell als brüchig entlarvt. Komplexe Zusammenhänge, große und kleine Pannen im Kampf gegen die Infektionsrisiken und ihre Folgen, fehlende epidemiologischen Gewissheit: All dies befördert die Sehnsucht nach einfachen Lösungen und irrealen Weltbildern. Die Unsicherheiten durch Corona schaffen ein geradezu ideales Biotop für verschrobene Heilslehren und medienwirksame rechtsradikale Aktivitäten.

Die Demokratie gerät unter kuriosen Erklärungsdruck

Auch wenn die große Mehrheit zur Demokratie "steht": Unsere von Meinungsvielfalt geprägte und gefestigte Demokratie gerät unter kuriosen Erklärungsdruck, wenn in der "Tagesschau" Reichskriegsflaggen vor dem Bundestag zu sehen sind und wenn außerhalb geschlossener Anstalten in sonst ganz normalen Nachbarschaften darüber diskutiert wird, dass "politische Eliten" Kinder versklaven oder Bill Gates mit der Erfindung des Coronavirus die Weltherrschaft anstrebt.

All dies ist nicht durch irgendein Chaos in unserem Land erklärbar. Im Gegenteil, keine Schreckensbilder wie in Italien oder über 200.000 Corona-Tote wie in Donald Trumps Amerika! Deutschland ist im internationalen Vergleich besonders erfolgreich durch die erste Welle gekommen und konnte auch mit viel Geld soziale und wirtschaftliche Schäden minimieren. Das hatte viel mit früh wirkender Entschlossenheit zu tun.

Die insgesamt gute Fügung nicht verspielen

Die Vorsichtigsten setzten die Maßstäbe, wenige und übersichtliche Regeln förderten trotz ihrer in 70 Jahren nicht gekannten Grundrechtseinschränkungen und den damit verbundenen Zumutungen kollektive Geschlossenheit und individuelle Akzeptanz. Da mag auch eine gewisse obrigkeitsstaatliche Tradition hier und da mit „wachsamen Nachbarn" eine Rolle gespielt haben. Föderales Miteinander und ein stabiles Gesundheitswesen taten ein Übriges. Diese insgesamt gute Fügung für uns alle dürfen wir nicht verspielen!

Es droht eine Infektion des Gesellschaftsmodells

Neben den Risiken einer zweiten Welle im Winter bleibt eine tückische weitere Gefahr: eine pandemische Infektion unseres Gesellschaftsmodells. Gegen diese Gefahr nützen nicht Tests, Masken und Impfungen, sondern ausschließlich vernünftige Politik mit überzeugender Kommunikation. Das gilt auch für die demokratische Opposition, die hier in Schleswig-Holstein von Anfang an Verantwortung zeigt und mitgestaltet - zuletzt sogar für die nötige 2/3-Mehrheit beim milliardenschweren Corona-Haushalt gesorgt hat.

Mit zunehmender Dauer der Regulierung vieler Lebensbereiche wachsen auch der Überdruss und angesichts deutlich steigender Infektionszahlen auch die Herausforderungen für Kanzlerin, Ministerpräsidenten, Landräte und Bürgermeisterinnen. Das spätestens jetzt nötige bundesweite verbindliche Regelwerk hat auch der Dienstagsgipfel nicht befördert. Die Kommunikation der Ergebnisse hinterließ mehr Ratlosigkeit als Klarheit.

Entscheidungen sollten für alle gelten

Dabei sind es nur wenige Anforderungen, die für eine gute Krisen-Kommunikation wichtig sind. Nach allen politischen Regeln und den Erkenntnissen über menschliche Bedürfnisse bedeutet politische Führung, den Menschen Halt und Orientierung geben. Dazu braucht es für die "objektive" Seite von Kommunikation klare, schnelle und transparente Informationen und Lösungen mit verständlichen Ansagen was zu tun und zu lassen ist.

Entscheidungen sollten möglichst für alle gelten. Das ist in einer kompliziert organisierten Wirtschaft und in einer freien Gesellschaft keine einfache Aufgabe. Das gilt erst recht in einer Informationslandschaft mit schier endlosen Angeboten und einzelnen Akteuren, die mit ihren eigenen "Wahrheiten" das Ziel konterkarieren.

Politische Führung muss jeden Tag Vertrauen schaffen

Noch erzeugt praktizierter Gemeinsinn in der Bevölkerung einen sehr wirksamen Schutz. Umso kostbarer für das Haltgeben in der Krise ist die "subjektive" Seite von Kommunikation. Die politische Führung muss jeden Tag aufs Neue Vertrauen schaffen und über jeden Zweifel erhaben sein, was Wahrhaftigkeit und innere Motivation angeht. Die Versuchung ist groß, im parallellaufenden politischen Tagesgeschäft mithilfe der Krise schnell mal zu punkten. Eine Krisenkommunikation, die unterschwellig platte Werbung für die eigene Partei oder für das eitle Ego propagiert, ist schädlich, wenn nicht schändlich.

Bayern spielt in der Corona-Champions-League

Die Bundeskanzlerin und ihr Vize Olaf Scholz lieferten diesbezüglich bislang ein verlässliches Vorbild. In der Riege der Ministerpräsidenten sieht das teilweise ganz anders aus. Der bayerische Ministerpräsident geht mit barocker medialer Üppigkeit seinen darstellerischen Neigungen nach, um sich als Corona-Kreuzritter zu profilieren. Wer mit angeblich harten Beschränkungen nicht mehr als den kleinsten - weil lokalen - Nenner zur Großtat hochsödert, greift nur in die Trickkiste. Am Ende soll es nämlich der Oberbürgermeister richten mit "mehr Maske" in München. Dabei spielt eigentlich der ganze Freistaat mit seinen Infektionszahlen in der Corona-Champions-League - seit Monaten. Ich nenne so etwas nicht Krisenkommunikation, sondern Vernebelungstaktik!

Söders NRW-Amtsbruder Laschet gab eher den freundlichen Corona-Kümmerer und hatte mit dem Tönnies-Skandal unverhofft einen Glaubwürdigkeits-Gau. Es ist für das Anliegen überzeugender Krisenkommunikation eben riskant, sich auf kunstvolle Drehbücher zu verlassen, die in den Düsseldorfer Altstadt-Kneipen und den Grillpartys am Isar-Ufer schnell von der Realität überholt werden. In der Krise ist exekutive Verantwortung zweifellos von Vorteil. Aller Übermut ist gefährlich. Die Hauptrollen für den Spielfilm "Das Kanzleramt" sind schnell neu besetzt… Ein krisengerechtes Gegenbeispiel liefert der durch und durch solide Hamburger Arzt und Bürgermeister Tschentscher.

Daniel Günther weiß es um fünf Prozent besser

Gerade der Dienstagsgipfel hat wieder deutlich gemacht, dass die politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern die Pflicht hätten, für funktionierendes Ganzes zu sorgen! Aber genau hier scheint der Blick mehr und mehr durch die föderale Gleitsichtbrille zu schweifen. Wenn der sächsische Ministerpräsident ein halbgefülltes Fußballstadion zulässt - aber nur in Leipzig -, wenn ganz Deutschland 20 Prozent der Ränge für das Maximum hält und der Jamaika-MP in Kiel es mit sicher klug errechneten 25 Prozent eben fünf Prozent besser weiß als der Rest der Republik, so ist das ein regelwidriges Abseits in Sachen Klarheit.

Kieler Staatskanzlei lässt es mit 1000 Euro krachen

Sollen bundesweit als Regel 50 Euro Bußgeld für ein " Micky Maus" im Corona-Kneipen-Register gelten, kommt endlich auch aus der Kieler Staatskanzlei ein Wumms mit Ansage: Kiel lässt es gleich mit 1000 Euro krachen. Die Pressekonferenz der Kanzlerin lief noch, da gab es schon den nächsten Sonder-Ukas in Sachen Maskenpflicht im Büro, praktischerweise gleich in Berlin - gilt auch im Kanzleramt. Geradezu gaga klingt dann die eigenwillige Botschaft von Herrn Haseloff, in Sachsen-Anhalt sei ein Bußgeld bei Verstoß gegen die Maskenpflicht überhaupt nicht zu begründen.

Die kürzeste Botschaft: Tablet statt Teneriffa !

Den goldenen Handschlag für Top-Kommunikation müsste allerdings die Bildungsministerin meines schönen Heimatlandes bekommen. Die Gouvernante aus Blankenese riet Eltern in der Zeitung mit den großen Buchstaben, statt Urlaub zu buchen, doch lieber den Kindern ein iPad zu kaufen. Tablet statt Teneriffa! Zigtausende Eltern wünschen sich statt Lernmittelfreiheit ganz sicher derlei Lebensberatung in diesen harten Zeiten - noch dazu mit der kürzesten Botschaft seit "Freiheit statt Sozialismus!"

Fazit: Kommunikation abgestürzt. Da möchte man Halt rufen. Und sucht Orientierung.

Ralf Stegner ( SPD), der Autor des Gastbeitrags, ist Oppositionsführer im Schleswig-Holsteinischen Landtag

