"Der Führer der rechtsradikalen AfD Meuthen säuselt treuherzig in die Mikrofone, er dulde keine Rechtsextremisten in seiner Partei. Das ist in etwa so glaubwürdig, als hätte Goebbels erklärt, er bekämpfe den Antisemitismus", twitterte der frühere SPD-Bundesvize und derzeitige SPD-Landtagsfraktionschef in Schleswig-Holstein am Dienstag.

Stegner bezog sich auf Äußerungen Meuthens im ARD-Sommerinterview vom Sonntag. Meuthen hatte darin gesagt: " Rechtsextremisten in der Partei dulden wir in unseren Reihen nicht. Da sind wir sehr, sehr rigide." Stegner bezeichnete Meuthens Interview als "unglaubliche Schmierenkomödie".

