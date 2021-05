Kiel

Was sind die größten Herausforderungen für den Rapsanbau in Schleswig-Holstein?

Eine ist natürlich der Klimawandel, der bei uns bereits spürbar ist. Gerade die letzten drei Jahre waren viel zu trocken, viel zu warm, aber teilweise auch zu feucht im Winter. Das sind sehr schwierige Bedingungen, gerade für den Raps, der ja elf Monate des Jahres im Feld steht. Dazu kommen die zunehmenden Wetterextreme wie Spätfröste und Starkregen. Und wir haben den gesellschaftlichen Wandel: Pflanzenschutz hat einen schlechten Ruf bekommen. Die Politik handelt entsprechend: Es sind immer weniger Mittel zugelassen. Dadurch hat der Raps mit immer höherem Schädlingsdruck zu kämpfen. Und: Auch Krankheitserreger mögen es, wenn es wärmer wird. Gerade die jüngsten, warm-feuchten Winter bieten Pilzen ideale Wachstumsbedingungen.

Wo steht die Züchtung neuer Rapssorten im Kampf gegen diese Herausforderungen?

Es gibt viele Erfolge. Wir züchten etwa Pflanzen, die eine schnellere Jugendentwicklung haben, damit man sie später aussäen kann. Bislang ist es bei uns üblich, den Raps im August zu säen, aber zu der Zeit war es zuletzt oft zu trocken. Also brauchen wir Sorten, die man auch noch im September aufs Feld bringen kann, wenn es feuchter ist, und die dann schnell genug wachsen, um den Winter zu überleben. Weiterer Punkt: Weil es im Frühjahr oft sehr warm ist, blüht der Raps teilweise schon im März. Damit steigt das Risiko für Spätfrostschäden. Hier gibt es bereits Sorten, die damit besser umgehen können. Und wir haben Sorten entwickelt, die mit Trockenheit ab Mai zurechtkommen. Virusbefall ist zu einem großen Problem geworden, nachdem bei uns die Behandlung von Saat mit neonikotinoiden Beizen verboten wurde und es dadurch zu einem verstärktem Blattlausbefall einhergehend mit vermehrter Virenübertragung kommt. Hier konnten aber große Erfolge bei der Züchtung virus-resistenter Sorten erzielt werden.

Wie viele Rapssorten gibt es eigentlich?

Weltweit, mit Schwerpunkt Europa, werden rund 100 Winterrapssorten pro Jahr zugelassen, in Deutschland sind es sieben bis 15. Aber es fallen auch jedes Jahr welche weg. Aktuell hat der deutsche Landwirt die Auswahl zwischen rund 50 Sorten.

Wie funktioniert die Züchtung neuer krankheitsresistenter Rapssorten bei der NPZ?

Wir suchen Resistenzen gegen bestimmte Schädlinge und Krankheiten bei verwandten Arten wie Rübsen oder Radieschen. Diese werden dann mit Raps gekreuzt. Das Resultat ist eine Rapspflanze, die zwar die Resistenz aufweist, aber längst nicht den gewünschten Ertrag bringt. Also muss man über verschiedene Kreuzungsschritte wieder zurückkommen auf ein zufriedenstellendes Ertrags- und Qualitätsniveau – ohne die Resistenz zu verlieren. Das ist ein sehr langwieriges Verfahren. Man kann sagen: Der Grundstein für aktuelle Resistenzen wurde vor 20 Jahren gelegt. Das Problem ist natürlich, dass die Schädlinge sich auch ständig verändern. Wir stehen also in einem permanenten Wettlauf.

Würden Sie sich wünschen, mit neuen Züchtungsmethoden arbeiten zu können, um diesen Wettlauf zu gewinnen?

Natürlich würden wir gern gerade die neuen Züchtungsmethoden wie Genom-Editierung einsetzen. Im Kampf gegen Insekten-Schädlinge ist es sehr schwer, auf konventionellem Weg Erfolge zu erzielen, da auch in nahe verwandten Arten bisher kaum Resistenzen entdeckt wurden. In weißem Senf – ein Verwandter von Raps – hat man zwar Anhaltspunkte für eine Insektenresistenz gefunden, aber diese ist sehr schwer einzukreuzen. Wir reden da von 15 und mehr Jahren. Auch die neuen Züchtungsmethoden benötigen natürlich einen Vorlauf – man muss zum Beispiel ein Gen identifizieren, dass man über Genom-Editierung an- oder ausschalten kann, um eine Resistenz hervorzurufen. Dazu ist auch Grundlagenforschung und viel Geld nötig. Wir würden gern investieren, aber unter den gegenwärtigen politischen Rahmenbedingungen macht das wenig Sinn.

Außerhalb Europas sind die neuen Züchtungsmethoden längst üblich. Wird die Rapszucht bei uns abgehängt?

Das ist natürlich eine Gefahr. Die großen Investitionen erfolgen in Nord- und Südamerika. Dort ist Genom-Editierung zum Teil der konventionellen Züchtung gleichgesetzt. Noch sind wir in der etwas glücklichen Lage, dass Winterraps vor allem in Europa angebaut wird. Aber Fortschritte, die etwa im Sommerraps in Kanada erzielt werden, können auch sehr schnell in Winterraps überführt werden. Für uns als mittelständisches Unternehmen ist das ein Standortnachteil. Je länger der derzeitige Zustand der Regulierung in Europa anhält, umso weiter wird die in Deutschland noch vorhandene mittelständisch geprägte Züchtung ins Hintertreffen gelangen.

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass neue Züchtungsmethoden rechtlich auch als Gentechnik gelten und damit streng reguliert sind. Alles übertriebene Sorge?

Das Gentechnikgesetz ist schon mehr als 20 Jahre alt. Damals waren diese neuen Methoden noch nicht in Sicht. Die Technik hat sich weiterentwickelt. Das Gericht hat einfach formaljuristisch und nicht aus Sorge vor Risiken entschieden. Daher ist es notwendig, das Gentechnikgesetz zu überarbeiten. Bei den neuen Züchtungsmethoden geht es ja gerade darum, Pflanzen so zu verändern, wie es auch in der Natur durch eine Mutation möglich ist und fortwährend geschieht. Nur das diese Mutation durch die Editierung eben sehr gezielt und viel schneller stattfinden kann.