"Günther hat kein Abo auf den MP-Job"

Kiel

KN: Herr Andresen, woran müssen Sie sich in Brüssel noch gewöhnen?

Rasmus Andresen: An die französische Sprache. Ich kann leider nur sehr wenig Schulfranzösisch. Das reicht nicht, um sich über den Haushalt der EU zu unterhalten.

Mit Ihrem Dänisch kommen Sie da auch nicht weiter.

Doch, damit komme ich bei uns in der Fraktion sogar sehr weit, weil ich neben einer dänischen Kollegin sitze. Aber im Haushaltsausschuss sitzen sehr viel mehr Französischsprachige. Im nächsten Sommer will ich eine Sprachschule besuchen.

Und Ihr Englisch ist verhandlungssicher?

Jedenfalls habe ich damit keine Probleme. Englisch ist bei uns in der Fraktion die Hauptsprache. Ich zwinge mich dazu, die Unterlagen auf Englisch und nicht auf Deutsch zu lesen. Ich arbeite mitunter immer noch mit „ Google Translate“, um zum Beispiel nachzusehen, was Verpflichtungsermächtigung auf Englisch heißt.

Was heißt es denn?

Wenn ich es lese, weiß ich es wieder.

Müssen wir in Schleswig-Holstein mit weniger Geld rechnen? Die Förderperiode endet 2020.

Das kann leider gut sein. In dieser Periode hatten wir zwischen 800 und 900 Millionen Euro EU-Fördermittel. Davon könnten bis zu 15 Prozent wegfallen.

Wo müssten wir den Gürtel enger schnallen?

Viele Infrastrukturprojekte im ländlichen Raum, die Finanzierung von Breitbandausbau und grenzüberschreitende Projekte zwischen Deutschland und Dänemark könnten dann nicht mehr finanziert werden. Einschnitte gibt es sicherlich auch beim Agrarhaushalt.

Sie feilschen für die kommende Förderperiode um Kommastellen. Die finnische Ratspräsidentschaft schlägt 1,07 Prozent der jeweiligen Wirtschaftsleistung eines Landes vor. Derzeit sind es 1,03 Prozent. Wie viel wäre nötig?

Das Parlament fordert 1,3 Prozent. Mit dieser Summe könnte die EU die wichtigsten Zukunftsthemen angehen. Es ist kein ideologischer Streit darum, dass das Parlament gerne mehr hätte und die Mitgliedsstaaten keine Lust haben zu zahlen. Es geht vielmehr darum, was wir in der EU brauchen, um die Klimakrise zu stoppen und digital fit zu werden und nicht mehr abhängig zu sein von China oder den USA.

Was würden 1,3 Prozent für Deutschland bedeuten?

Absolute Zahlen sind schwer zu prognostizieren, weil es von der Wirtschaftsentwicklung abhängt. Es könnten bis zu zehn Milliarden Euro Ausgaben mehr werden. Gut angelegtes Geld. Es könnte aber auch bedeuten, dass Deutschland das Recht haben könnte, europäische CO2-Steuern oder eine Digitalsteuer zu erheben. Wenn wir eigene Einnahmequellen hätten, bräuchten wir weniger Geld von den Staaten. Es gibt Steuern, die machen national keinen Sinn: Facebook, Google und Amazon sind so groß, die verlagern ihre Gewinne und den Unternehmenssitz in der EU immer dorthin, wo sie am wenigsten Steuern zahlen müssen. Hätten wir einen gemeinsamen Steuersatz, der an die EU abgeführt würde und nicht an die Nationalstaaten, hätte die EU mehr Geld, um zum Beispiel Klimaschutz zu finanzieren.

Die Grünen waren anfangs vehement gegen Ursula von der Leyen ( CDU) als Kommissionspräsidentin. Warum dieser Anti-Kurs für eine Landsfrau?

Uns ging es darum, dass die Person, die Kommissionspräsidentin wird, demokratisch legitimiert ist, und die Menschen die Möglichkeit gehabt haben, darüber zu entscheiden, ob sie die Person haben wollen oder nicht. Das war bei Frau von der Leyen nicht möglich.

Von der Leyen schlägt einen neuen Green-Deal vor: Bis 2050 soll die EU klimaneutral wirtschaften, und bis 2030 soll die CO2-Emission um 50 bis 55 Prozent gesenkt werden – nicht um 40 Prozent, wie ursprünglich vereinbart wurde. Und das ist nicht genug?

Unsere Ziele sind anspruchsvoller. Wenn wir das Pariser Klimaabkommen ernst nehmen, müssen wir bis 2030 den CO2-Ausstoß um 65 Prozent reduzieren. Nichtsdestotrotz ist das, was Frau von der Leyen vorschlägt, ein Schritt in die richtige Richtung. Der Green-Deal ist ein gutes Beispiel dafür, welche Rolle wir Grünen spielen wollen und können. Wir sind nicht in der Opposition und stimmen auch nicht immer allem zu. Der Vorteil im Europäischen Parlament ist, dass wir von Thema zu Thema unsere Ideen einbringen können. Das war gerade beim Haushalt 2020 so, den ich mitverhandelt habe. Da haben wir für Klimaschutz über 500 Millionen Euro mehr durchgesetzt. Beim Agrarbudget sehen wir dagegen sehr wenig Bewegung und nehmen uns heraus, das scharf zu kritisieren.

Deutschland schaut gebannt auf die GroKo in Berlin. Wie stehen Sie zum neuen SPD-Führungsduo Walter-Borjans und Esken?

Ich kann mir mit ihnen eine Kooperation gut vorstellen. Und für den linken Parteiflügel der SPD habe ich Sympathien. Wir brauchen grundsätzlich eine gut aufgestellte SPD mit klarem Profil. Nach dem SPD-Parteitag bin ich ratlos: gute inhaltliche Beschlüsse, aber keine klare Haltung zur GroKo. Wie soll das weiter gehen? Wir haben keine Zeit für Chaos.

Sind Sie froh, dass es Olaf Scholz nicht geworden ist?

Scholz ist der Meinung, dass die schwarze Null wichtiger ist, als in Klima oder Bildung zu investieren, obwohl wir einen hohen Investitionsstau haben. Jetzt ist die spannende Frage, ob es Esken und Walter-Borjans schaffen, die SPD in eine progressivere Richtung zu lenken, oder ob Scholz als Bundesfinanzminister weiterhin die Mehrheit hat. Er ist ja nicht verschwunden, sondern weiterhin Vizekanzler und einer der beliebtesten Politiker Deutschlands, knapp vor Robert Habeck.

Das ist das Stichwort. Soll Habeck oder Baerbock Kanzlerkandidat werden?

Das ist gerade nicht unsere Debatte. Aber beide könnten das. Annalena Baerbock ist inhaltlich versiert, steckt in vielen Details und ist eine sehr starke Persönlichkeit. Sie erhält in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit wie Robert, steht ihm aber um nichts nach. Gleichwohl ist Robert der beliebteste Grünen-Politiker bundesweit, macht einen super Job und würde eine solche Rolle gut ausfüllen, gar keine Frage.

Und als Ministerpräsident: Finanzministerin Heinold oder Umweltminister Albrecht?

(lacht) Daniel Günther hat kein Abo auf den Job als MP. Er macht es gut, aber am Ende geht es auch um Inhalte. Und da sind mir Grüne an der Spitze lieber als CDU-Politiker – bei aller Sympathie an seiner Amtsführung. Heinold und Albrecht haben unterschiedliche Stärken und Erfahrungshorizonte. Aber es gibt auch in der Fraktion und Partei eine ganze Reihe Leute, die noch eine wichtige Rolle spielen werden. Wenn wir Ende nächsten Jahres auf Platz zwei nicht so weit hinter der Union stehen, dann stellt sich diese Frage.

