Die SPD fordert die Landesregierung zu einer Bundesratsinitiative auf, den Begriff „Rasse“ aus allen Rechtstexten zu streichen. Auch Grünen-Chef Robert Habeck hatte vor Wochen eine entsprechende Grundgesetzänderung angeregt. Im Interview erklärt der Sprachwissenschaftler Prof. Jörg Kilian von der Kieler Universität, warum der Rassebegriff in Bezug auf Menschen so umstritten und wissenschaftlich nicht haltbar ist.

Herr Kilian, lassen Sie uns zuerst den Begriff klären: Was bedeutet Rasse?

Prof. Jörg Kilian: Das Wort Rasse hat verschiedene Bedeutungen, die wiederum im Kopf der Menschen unterschiedliche Begriffe auslösen, beispielsweise fachsprachlich biologische und umgangssprachlich kulturelle. Grundsätzlich bedeutet Rasse: Spielart, Spezies.

Bei der Anwendung dieser Bedeutung auf Menschen gibt es zwei Lesarten: Zum einen wird die gesamte Menschheit als eine Rasse im Unterschied zum Tier gemeint. Zum anderen wird innerhalb der Menschheit nach Rassen differenziert, diese Bedeutung wurde Ende des 19. Jahrhunderts völkisch-nationalistisch zugespitzt und Rasse als „Blutseinheit und völkische Einheit“ definiert. Was daraus nach 1933 wurde, wissen wir ja.

Die Unterscheidung von Tieren etwa nach Hunderassen ist völlig unstrittig. Aber wird das Wort heute noch als biologische Kategorie zur Unterteilung von Menschen genutzt?

Da scheint es innerhalb der biologischen Fachsprache noch keine Entscheidung zu geben. Der jüngere Stand der Forschung deutet aber darauf hin, dass es keinen genetischen Grund gibt, Menschen in Rassen einzuteilen. Die Jenaer Erklärung des Instituts für Zoologie und Evolutionsforschung führt aus, dass die größten genetischen Unterschiede nicht zwischen geographischen Populationen bestehen, sondern innerhalb derselben.

Das heißt, dass es selbst zwischen einem Bayern und einem Norddeutschen mehr genetische Unterschiede gibt, als zwischen Menschen, die gemeinhin als Angehörige unterschiedlicher Rassen bezeichnet werden.

Es gibt aber sichtbare Unterschiede zwischen Gruppen. Menschen werden beispielsweise nach Hautfarbe kategorisiert.

Die Unterschiede der Hautfarbe des Menschen sind nicht genetisch bedingt, sondern physiologisch beziehungsweise geographisch. Die Hautfarbe wird bei allen Menschen gleichermaßen durch die Melanocyten gebildet. Das sind Pigmentzellen, die je nach Lebensbedingungen mal mehr, mal weniger aktiv sind.

Es gibt keinen Grund dafür, Menschen nach ihrer Hautfarbe zu unterteilen, wie es teils mit den Wörtern „Asiat“, „Afrikaner“ und „Europäer“ geschieht. Je nach Belieben könnten wir die Menschen nach Haarfarbe oder nach Größe einteilen, dann hätten wir die 160er, die 170er, die 180er. Rasse in Bezug auf Menschen ist ein rein sprachliches Konstrukt.

Sie stimmen also der SPD zu, die argumentiert, der Begriff der Rasse sei wissenschaftlich nicht haltbar.

Nach meiner Kenntnis ist der Begriff in der biologischen Fachsprache wissenschaftlich nicht haltbar, weil die genetischen Unterschiede zwischen den Menschen so gering sind, dass daraus keine Rechtfertigung ableitbar ist, sie in Rassen einzuteilen.

Von den Nationalsozialisten wurde der Begriff genutzt, um nach willkürlich gewählten Kategorien, Massenmord zu begehen. Die Basis für die NS-Rassenideologie legte etwa der Jenaer Zoologe Ernst Haeckel. Wie konnte sich das Konzept durchsetzen?

Eine als Rassen bezeichnete Einteilung der Menschen nach äußerlichen Merkmalen wie der Hautfarbe hat seit Ende des 18. Jahrhunderts eine lange Tradition. Im 19. Jahrhundert hat man mit diesen Merkmalen auch kognitive, psychische und soziale Aspekte verbunden und ein hierarchisches System der Bewertung von Menschen errichtet, es kamen sogar Wörter auf wie „Herrenrasse“. Alle positiven Merkmale wurden verbunden mit der Hautfarbe weiß und einer europäischen Ethnie. Das spielte auch im Kolonialismus eine große Rolle.

Und was haben sich die Verfassungsväter dabei gedacht, den Begriff dennoch ins Grundgesetz aufzunehmen?

Der parlamentarische Rat hat das Wort 1948/49 ganz bewusst in den Artikel 3 aufgenommen, um sich von dem rassistischen Gleichheitsbegriff der Nazis zu distanzieren. Durch Aufnahme weiterer Aspekte wie Geschlecht, Religion und Abstammung wollte man die Heterogenität der Gesellschaft aufzeigen und eine Wertung vermeiden. Das Wort Rasse 1948/49 in einem juristisch verbindlichen Text durch ein anderes Wort zu ersetzen, hätte damals nicht funktioniert, da der Rassebegriff der Nazis noch in den Köpfen war.

Die SPD schlägt nun vor, statt Rasse einen „zeitgemäßen Begriff“ zu wählen. Welcher könnte das sein?

In der juristischen Fachsprache könnte man von ethnischer Gruppierung sprechen, das ist einigermaßen juristisch abgesichert. Wenn man nach einem Ersatz sucht, muss man aber sehr vorsichtig sein, dass nicht ein Etikett durch ein anderes ersetzt wird, dabei aber der Begriff derselbe bleibt.

In Deutschland und anderen Ländern gibt es ein Wiedererstarken rassistischer und antisemitischer Ressentiments. Welche Auswirkungen hätte ein Streichen des Wortes aus Rechtstexten?

Man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass damit das Problem gelöst ist. Das kulturelle Gedächtnis ist träge. Es geht aber auch gar nicht um die schlichte Streichung aus dem Wortschatz, sondern um angewandte kritische Semantik: In juristischen Texten eines Staates mit freiheitlich-demokratischer Grundordnung soll vermieden werden, dass das Wort Rasse in Bezug auf Menschen angewandt wird.

Das ist eine bewusste sprachkritische Entscheidung. Bis man durch eine Veränderung des Sprachgebrauchs aber auch eine Veränderung des Denkens oder der Weltansicht herbeiführt, dauert es mehrere Generationen.

