Beim Handel und Schmuggel illegaler Rauschmittel verzeichnen die Fahnder deutliche Steigerungen bei Heroin, Methamphetamin und Ecstasy. Das geht aus einem internen Lagebericht des Landeskriminalamtes hervor, der KN-online vorliegt.

Handel im Darknet floriert

„Je intensiver die Polizei hinschaut, umso mehr Rauschgiftdelikte entdeckt sie auch“, erläutert Björn Malchow. Der stellvertretende Geschäftsführer der Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein (LSSH) lobt den Kontrolldruck der Behörden, beobachtet aber einen weiteren Besorgnis erregenden Trend: „Es ist deutlich einfacher geworden, an illegale Drogen zu gelangen.“ Im Darknet gebe es professionelle Plattformen, um Substanzen aller Art zu kaufen. „Diese Drogen-Shops erinnern an ,Amazon’ und Konsumenten können sich Drogen bequem per Post nach Hause schicken lassen“, warnt der Suchtexperte. Angesichts der hohen Zahl von Briefen sei eine lückenlose Kontrolle von Sendungen nicht möglich.

Wirkstoff-Gehalt steigt

Auffällig ist laut Landeskriminalamt die deutlich gestiegene Qualität beschlagnahmter Substanzen: Der Ecstasy-Wirkstoff MDMA komme quasi als reiner Wirkstoff auf den Schwarzmarkt, „was für Konsumenten eine erhebliche Gefahr für Überdosierungen bedeutet“, heißt es in dem Polizei-Papier. Haschisch taucht im Norden mittlerweile in so hoher Qualität auf, dass die polizeiinternen Kategorien für den Gehalt des Wirkstoffs THC nach oben angepasst werden mussten. „Lag der Gehalt in früheren Jahren bei zehn Prozent, sind heute 20 Prozent und mehr keine Seltenheit mehr“, berichtet LSSH-Experte Malchow. Laut LKA-Bericht sind 2018 drei Haschischproben mit 28,4 und 29,8 Prozent, in einem Fall sogar mit 38,1 Prozent THC festgestellt worden.

Gefahr von Psychosen

Für den Suchtexperten sind dies alarmierende Werte: „Je höher der Wirkgehalt des Cannabis ist, umso schwerere Schäden kann der Konsum bei jungen Menschen auslösen“, sagt Malchow. Die Gefahr schwerer Psychosen sei groß. „Hier können wir nur immer wieder auf Aufklärung und Prävention setzen“, sagt der Experte, der eine Freigabe des Konsums von Cannabis kategorisch ablehnt. Bei der synthetischen Droge Ecstasy sei die größte Gefahr für junge Menschen die drohende Dehydrierung.

Jüngster Drogentote war erst 14

Die Zahl der Drogentoten ist mit 51 Opfern auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen. Das jüngste Opfer war erst 14 Jahre alt und starb nach dem Konsum einer Ecstasy-Tablette an den Folgen einer MDMA-Überdosierung.

