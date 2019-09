Ermittler hatten Journalisten im Visier

Kiel

24. Mai 2019. Im Ratssaal des Kieler Rathauses erklingt am frühen Nachmittag Beethovens „Ode an die Freude“ – zu Ehren von Jürgen Funk. Der 58-Jährige wird an diesem Tag offiziell in sein Amt als neuer Polizei-Chef der Landeshauptstadt eingeführt. Gut hundert Gäste aus Polizei, Justiz, Politik und Verwaltung sind Funks Einladung an diesem Freitag gefolgt – darunter auch solche, die sich eine neue Führungskultur in der Landespolizei wünschen. Gemeinsam lauschen sie der Sängerin Fenja Schneider, die „Non, je ne regrette rien“ (Ich bereue nichts) intoniert. Dass diese Feierstunde noch ein Nachspiel haben wird, ahnt niemand.

Auch Thomas Nommensen ist als Vertreter der Deutschen Polizeigewerkschaft ( DPolG) unter den Gästen. Neben ihm sitzt der evangelische Seelsorger der Landespolizei, Volker S. Was sich dann in der dritten Stuhlreihe zuträgt, wird in der Akte Thomas Nommensen genau beschrieben – und ist ausschlaggebend dafür, dass die Ermittlungen zu einer Razzia in der DPolG-Geschäftsstelle und der Privatwohnung von Nommensen führen.

Gewerkschafter chattet mit Journalist

Demnach greift der Gewerkschafter während der Antrittsrede von Funk zum Smartphone. Nommensen schreibt an den KN-Redakteur Bastian Modrow, der in der Redaktion der Kieler Nachrichten sitzt. Beide kennen sich seit fast zehn Jahren beruflich. Modrow ist Polizeireporter und hat die Rocker-Affäre um Mobbing-Vorwürfe und Aktenmanipulation ins Rollen gebracht. Zwei ranghohe Polizeiführer, Landespolizeidirektor Ralf Höhs und der Leiter der Polizeiabteilung Jörg Muhlack mussten ihre Posten räumen. Nommensen kümmert sich um die Pressearbeit seiner Gewerkschaft.

Polizei-Seelsorger liest Whatsapp-Unterhaltung mit

Der Gewerkschafter, der die Rocker-Affäre mit scharfer Kritik an der Polizeiführung begleitet hat, tippt an diesem Freitag seinen Kommentar zur Funk-Rede in eine Whatsapp-Nachricht. Er will zwischen den Zeilen Andeutungen zu den Querelen innerhalb der Polizei gehört haben. Torsten Holleck, Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, „beißt sich jetzt bestimmt vor Wut die Unterlippe blutig“, schreibt Nommensen.

Der Satz bezieht sich auf das Krisengespräch, zu dem er und zwei DPolG-Vorstandskollegen kurz zuvor ins Innenministerium bestellt worden waren. Wie berichtet, war ihnen dabei nach eigenen Angaben mit strafrechtlichen Konsequenzen gedroht worden, wenn sie weiterhin Vorwürfe gegen die Polizeispitze verbreiten. Holleck, so hieß es, habe sich dabei vor Anspannung auf die Unterlippe gebissen.

Emojis ein Zeichen für enge Beziehung?

Auch der Polizeipastor liest diesen Satz Nommensens. Er ist aufmerksam geworden, weil auf dem Smartphone Emojis auftauchen. Ein Zeichen für eine besonders enge Beziehung zu Modrow?

Der Seelsorger hat den stellvertretenden DPolG-Landesvorsitzenden zuvor noch nie getroffen. Doch nun schaut er genau hin, wagt sich kaum zu bewegen, damit seinem Nebenmann nicht auffällt, dass da jemand auf sein Smartphone späht. Laut seiner Aussage geht der Pastor nach der Rede zum Landeschef der anderen großen Interessenvertretung, der Gewerkschaft der Polizei.

Von Torsten Jäger erfährt er, dass er neben Thomas Nommensen gesessen hat. Jäger, so der Theologe, bestärkt ihn auch darin, dass Nommensen den KN-Redakteur mit Informationen versorgt.

Ermittler analysierten Zeitungsartikel

Einige Wochen später wendet sich der Pastor an Landespolizeidirektor Michael Wilksen und gibt alles zu Protokoll. Aus Sicht der Ermittler sind die Aussagen des Seelsorgers ein entscheidendes Indiz. Sie scheinen zu bestätigen, was im Landespolizeiamt über Monate hinweg über zwei Journalisten zusammengetragen wurde, die wegen ihrer kritischen Berichte und ihrer guten Polizeiquellen immer wieder auffallen. Eine ihrer Quellen, da sind sich die Ermittler sicher, soll Nommensen sein, dem besonders gute Kontakte zu Modrow und einem Reporter der Lübecker Nachrichten nachgesagt werden.

Ermittler halten Nommensen in zwei Fällen für verdächtig

Zwei Vorwürfe belasten den Polizeibeamten Nommensen. Zum einen soll er während der laufenden Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck im Juni Informationen an beide Redaktionen weitergegeben haben, darunter ein Foto des Geiselnehmers. Es war für kurze Zeit auf der Internetseite der LN zu sehen. Die Suche nach dem Informanten war von höchster Ebene angeschoben worden.

Die Anzeige gegen Unbekannt von Landespolizeidirektor Wilksen war bei Generalstaatsanwalt Manfred Zepter gelandet, der damit die Kieler Staatsanwaltschaft beauftragte. Nommensen soll Zugang zu den Daten gehabt haben. Tatsächlich hatte er – wie 21 andere auch – Informationen zum Täter aus dem internen Polizeisystem abgerufen. Den Auftrag zur Datenabfrage hatte er von seinem Vorgesetzten erhalten.

Zum anderen soll Nommensen Unterlagen über einen Polizeischüler weitergegeben haben, der mit einer Hakenkreuzbinde fotografiert und daraufhin entlassen worden war. KN-Reporter Modrow hatte über den Fall am 5. Juni berichtet. Die Ermittler halten Nommensen für den Hauptverdächtigen, weil er als ein stellvertretendes Mitglied des Hauptpersonalrates Zugriff auf die entsprechenden Dokumente gehabt habe.

Facebook-Aktivitäten des Reporters werden dokumentiert

Für einen Durchsuchungsbeschluss reichen die Hinweise, die im Juli durch die Aussage des Seelsorgers über gute Kontakte zur Presse ergänzt werden. Die waren im Landespolizeiamt bereits zuvor Gegenstand von gezielten Ermittlungen, deren Ergebnisse in der Akte Nommensen auf vielen Seiten dokumentiert werden. Systematisch hat das Landespolizeiamt darin Medienberichte von KN und LN ausgewertet und versucht, mögliche Verbindungen zwischen Journalisten und der Gewerkschaft abzuleiten. Bei der Durchsicht von kritischen Artikeln stellen sie fest, dass Nommensen darin häufig zu Wort kommt.

Selbst das private Facebook-Profil von Bastian Modrow haben die Ermittler analysiert und in Screenshots dokumentiert. Der Reporter verweist im Internet manchmal auf KN-Artikel.

Likes sind für Ermittler ein Zeichen von Nähe

Einen Post über Boostedts Bürgermeister kommentierte der DPolG-Chef Torsten Gronau als Privatmann und versah ihn mit einem Daumen-hoch-Symbol. Modrow wiederum klickte auf der DPolG-Seite unter den geteilten Text eines KN-Kollegen auf den Gefällt-mir-Button.

Auch ein Pinnwand-Eintrag, in dem sich die Gewerkschaft für eine Spende Modrows an die DPolG-Stiftung bedankt, befindet sich in der Ermittlungsakte. Der Reporter hatte einen Journalistenpreis für seine Recherchen zur Rocker-Affäre bekommen und das Preisgeld jeweils zur Hälfte der DPolG-Stiftung und dem GdP-nahen Hilfs- und Unterstützungsfonds für Polizeibeschäftigte und deren Familien in Not (Hupf) gespendet. Die zweite Spende bleibt in der Auflistung der Landespolizei allerdings unerwähnt.

Auf Anfrage wollten sich weder der Polizeiseelsorger noch der GdP-Landesvorsitzende persönlich äußern. Die Nordkirche verwies auf das laufende Ermittlungsverfahren.