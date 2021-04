Rebellenmarken aus Schleswig-Holstein werden versteigert

Wiesbaden: Im Auktionshaus Heinrich Köhler wird ein Viererblock einer 1 Schilling-Wappenausgabe in blau von 1850 auf kleinem Briefkuvert gezeigt. Die sogenannten «Rebellenmarken» aus Schleswig-Holstein gehören zu den seltenen Briefmarken aus den Jahren 1850/51, die am 24. April in Wiesbaden versteigert werden. Quelle: Arne Dedert/dpa