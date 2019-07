Kiel

Für den Eigentümerverband Haus & Grund ist der Fall klar. „ Monika Heinold will eine Vermögenssteuer – ohne Rücksicht auf Verluste“, sagt Verbandspräsident Alexander Blažek. Die geplante Reform der Grundsteuer sieht vor, Eigentümer in begehrten Wohnlagen stärker als bisher zur Kasse zu bitten, in einfachen Lagen dagegen zu entlasten.

Basis der Berechnung ist der Wert der Grundstücke. „Dabei ist die Grundsteuer – im Gegensatz zur Einkommenssteuer – kein Instrument, um Reiche stärker zu besteuern als Ärmere“, hält Blažek dagegen. Die kommunale Infrastruktur, zum Beispiel Straßenlaternen, die über die Grundsteuer bezahlt werden soll, koste in Gaarden genauso viel wie in Düsternbrook.

Kalkulation ist hochkomplex

Haus & Grund hat für KN-online konkrete Beispiele durchgerechnet. Die Kalkulation der Grundsteuer nach dem wertbasierten Modell von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) ist hochkompliziert und berücksichtigt neben dem aktuellen Grundstückswert auch das Baujahr, die Durchschnittsmiete, die Grundstücks- und Wohnfläche, die Gebäudeart und den gutachterlich ermittelten Bodenrichtwert im Kataster.

Das Flächenmodell, wie es Bayern plant, ist deutlich einfacher: Im Wesentlichen werden hier 0,2 Cent pro Quadratmeter Grundstücksfläche berechnet und 20 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche. Bei gewerblicher Nutzung erhöht sich dieser Multiplikator auf 40 Cent.

Beispiel Hasseldieksdamm: Gleich oder doppelt so teuer

Das erste Beispiel findet sich in Kiels bürgerlichem Stadtteil Hasseldieksdamm mit seinem alten Baumbestand und den vergleichsweise großen Grundstücken. Die Besitzer eines 120 Quadratmeter großen Einfamilienhauses (Baujahr 1933) auf einem 1424 Quadratmeter großen Grundstück an der Hofholzallee zahlen zurzeit jedes Jahr 258 Euro Grundsteuer B.

Nach dem wertbasierten Modell würde sich die Jahresrechnung auf 500 Euro erhöhen. Nach wertunabhängigem Flächenmodell käme man auf 262 Euro.

Beispiel Südfriedhof: Acht- bis zwölfmal teurer

Dramatischer fällt die Steigerung im innenstadtnahen Stadtteil Südfriedhof aus, der aufgrund seiner vielen Altbauten vor allem bei Studenten beliebt ist. Für ein Mehrfamilienhaus (Baujahr 1908) mit sieben Wohnungen am Papenkamp muss der Eigentümer bisher 289 Euro Grundsteuer bezahlen.

Nach dem wertbasierten Scholz-Modell würde sich die Grundsteuer auf 3200 Euro erhöhen, nach dem Flächenmodell auf 2140 Euro – Geld, das der Eigentümer womöglich auf die Miete umschlagen würde. Pro Wohneinheit wären das etwa 38 Euro ( Wertmodell) bzw. 25 Euro ( Flächenmodell) im Monat.

Beispiel Kieler Innenstadt: Drei- bis fünfmal teurer

Auch am Kleinen Kuhberg mitten in der Kieler Innenstadt würden die Kosten explodieren. Im Haus von 1895 befinden sich elf Wohnungen. Statt bislang 1511 Euro wären 7600 Euro ( Wertmodell) an den Stadtkämmerer zu bezahlen. Beim Flächenmodell käme man auf 4921 Euro – macht für die Mieter monatlich jeweils 58 Euro bzw. 37 Euro mehr.

Beispiel Düsternbrook : Zwei- bis achtmal günstiger

An der Caprivistraße dagegen, in Kiels Nobelviertel Düsternbrook, würde die Steuerlast fallen. Für ein Haus (Baujahr 1989) mit 128 Quadratmetern Wohnfläche bei großzügigem 1887-Quadratmeter-Grundstück wären statt aktuell 2424 Euro künftig nur noch 1400 Euro ( Wertmodell)bzw. 316,70 Euro ( Flächenmodell) zu bezahlen. Dass es dazu kommen wird, glaubt man allerdings selbst bei Haus & Grund nicht.

Land bräuchte 120 zusätzliche Stellen in Verwaltung

Grundlage dieser Berechnungen ist, dass die Kommunen ihre aktuellen Hebesätze nicht verändern. „Ich vertraue darauf, dass die Städte und Gemeinden die Reform der Grundsteuer nicht dazu nutzen, um die Einnahmen zu erhöhen“, hatte Finanzministerin Heinold mehrfach gesagt und von einem Sonderweg abgeraten.

„Wir müssten mehr Verwaltungskapazität bereitstellen und für den Länderfinanzausgleich auch immer Parallelberechnungen dahingehend machen, welche Einnahmen wir mit dem Bundes gesetz hätten – es wäre also komplizierter und wir bräuchten dafür mehr Personal.“ Zudem müsste ein eigenes Gesetz geschrieben werden. Vorübergehend werde das Land in jedem Fall bis zu 120 zusätzliche Stellen brauchen, um die neue Regelung zu bewältigen. Von 2025 an könne der Bestand wieder auf die Zahl von 2020 zurückgefahren werden.

Haus & Grund glaubt nicht an Aufkommensneutralität

„ Heinold verspricht den Bürgern Aufkommensneutralität“, sagt Verbandschef Blažek. „Dabei sind die Kommunen im Moment finanziell am schwächsten ausgestattet. Ein Kämmerer wird sich angesichts der Möglichkeiten die Hände reiben, seinen haushalterischen Bedarf unterstreichen und die Verantwortung nach Berlin abschieben.“ Gekniffen seien am Ende die Bürger.

FDP und CDU sehen noch Ungereimtheiten

Ganz wohl ist auch den Vertretern von CDU und FDP im Landtag nicht. Die Liberalen hatten stets das Flächenmodell favorisiert. „Ziel muss es aus unserer Sicht sein, eine möglichst schlanke und rechtssichere Lösung zu finden“, sagte Fraktionschef Christopher Vogt. Was in Berlin geplant werde, sei noch immer „bürokratisch, ungerecht und rechtlich fragwürdig“.

Auch Unions-Fraktionschef Tobias Koch kritisierte „Ungereimtheiten“. Haus & Grund hat seine Mitglieder bereits aufgefordert, gegen die neuen Grundsteuerbescheide Widerspruch zu erheben. „Das bürokratische und komplizierte Modell der Finanzministerin birgt viele juristische Fallstricke.“