Kiel

Die Recherche-Rallye ist ein Projekt der Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung. Unterstützt wird sie von der Förde Sparkasse und der medienpädagogischen Fachagentur Promedia Maassen. Schüler und Schülerinnen des fünften bis dreizehnten Jahrgangs bekommen pro Runde fünf kompliziert formulierte Fragen gestellt, die sie möglichst genau und unter Angabe einer seriösen Internetquelle beantworten sollen.

Dadurch lernen die Kinder und Jugendlichen, wie Internetrecherche funktioniert und woran Fake News sowie unseriöse Internetseiten erkannt werden können. Letztere weisen beispielsweise häufig kein Impressum auf. Eine Woche haben die Schüler und Schülerinnen Zeit, ihre Antworten auf der Internetseite der Recherche-Rallye hochzuladen.

Netrace: Fragen sind verschachtelt und kompliziert

Jetzt sind nur noch die besten Schüler und Schülerinnen im Rennen. Gut 120 Teams haben sie bereits hinter sich gelassen. Doch die Fragen werden in der Finalrunde nicht leichter. Wie schwierig sie sind, lässt sich gut an den Fragen der Hauptrunde erkennen. Dort mussten die Schüler und Schülerinnen herausfinden, durch wen eine bestimmte Bildungseinrichtung in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt ins Leben gerufen wurde. Die Antwort war Kanzler Johan Adolf von Kielmannseck. Auch mussten sie zur zellfreien Gärung, über das Haevy-Metal-Festival Wacken, Bertholt Brecht oder Milo und Mars recherchieren.

Kopf-an-Kopf-Rennen in der Finalrunde

Die Fragen für die Finalrunde sind noch unter Verschluss und werden nicht verraten. Doch in der letzten Runde der Recherche-Rallye sind die Fragen am schwierigsten. Für die Schüler und Schülerinnen heißt es jetzt, sich noch einmal ordentlich ins Zeug zu legen. Denn dieser Runde wird es besonders spannend. In der Hauptrunde konnten schon fünf Teams die volle Punktzahl erreichen. Weiteren drei Teams fehlten lediglich zwei Punkte.

Wird es in der Finalrunde wieder so eng, entscheidet die Zeit. Wer am schnellsten die Lösungen abschickt, hätte dann gewonnen. Späteste Abgabe ist Mittwoch, 19. Mai, 9 Uhr. Wegen des Feiertages bekommen die Schüler und Schülerinnen acht statt nur sieben Tage Zeit, um die Fragen zu beantworten.

Am 9. Juni werden dann die Sieger und Siegerinnen bei einer virtuellen Preisverleihung gekürt.