Kiel

Bei der Recherche-Rallye der Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung müssen die einzelnen Teams vier Runden durchlaufen. Jeweils fünf kompliziert und verschachtelt formulierte Fragen bekommen die Schüler und Schülerinnen gestellt. Beantwortet werden müssen sie mit einer seriösen Internet-Quelle, auf der die Antwort steht. So sollen die Schüler und Schülerinnen lernen, wahre und unwahre Fakten voneinander zu unterscheiden.

Wer in der Finalrunde von Netrace die meisten Punkte hat, gewinnt. Sind zwei Teams punktgleich, entscheidet die Zeit über den Sieger. Unterstützt wird Netrace von der Förde Sparkasse und der medienpädagogischen Fachagentur Promedia Maassen.

Siegerteam „Girs – Giraffen ohne Affen“ war schon 2020 dabei

Das Team „Girs – Giraffen ohne Affen“ erreichte in der Finalrunde mit 50 Punkten die volle Punktzahl. Insgesamt brauchten sie zwei Stunden 27 Minuten und 27 Sekunden, um alle fünf Fragen zu beantworten.

Die Gruppe hat bereits im vergangenen Jahr bei Netrace teilgenommen und den zweiten Platz belegt. Als sie erfuhren, dass sie das Ergebnis nun getoppt haben, brach ein Jubel in der Klasse aus.

Auch Lehrer Patrick Christensen war stolz. „In diesem Jahr sind die Schüler und Schülerinnen viel schneller durch die einzelnen Runden gekommen als beim letzten Mal. Sie sind gleich viel fokussierter ran gegangen.“ Und das zahlte sich aus. Als Gewinn bekamen sie einen virtuellen Check der Förde Sparkasse im Wert von 1000 Euro überreicht.

Was sie mit dem Preisgeld machen wollen? Das ist noch offen, denn es ist noch nicht einmal die Summe aus dem vergangenen Jahr aufgebraucht. „Wir haben letztes Mal einen Teil an verschiedene Organisationen gespendet“, erzählte Julina Sedat.

Zur Galerie Hier sehen Sie die drei Top-Platzierten des Netrace 2021.

"Quizzer" wollen einen Teil des Netrace-Preisgelds spenden

Das Team „quizzer“ der Auguste-Viktoria-Schule Itzehoe hingegen hat auf der Tafel schon eine ganze Liste verfasst, was sie mit dem Preisgeld unternehmen wollen. Die Sechstklässler belegten den zweiten Platz und gewannen 750 Euro. „Wir wollen einen Teil des Geldes an das Patenkind der Schule in Afrika spenden“, erzählt Magnus Bauermeister. Mit dem restlichen Geld wollen sie einen Ausflug an die Stör machen und Pizza essen gehen.

Zum ersten Mal teilgenommen hat das Team „Jajavemiaa“ der Berufsfachschule für Design in Kiel. Sie erreichten 49 Punkte und brauchten insgesamt zwei Stunden 50 Minuten und 57 Sekunden. Damit erreichten sie Platz drei.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Medienkompetenz ist wichtig, um Quellen im Netz zu bewerten

„Ihr habt bei Netrace gelernt, glaubwürdige Quellen von Fake News zu unterscheiden“, lobt Tanja Köhler aus der Chefredaktion der Kieler Nachrichten. Das sei nicht immer leicht, denn eine Einordnung, ob eine Webseite im Netz vertrauenswürdig ist, gibt es nicht. Hierfür brauche man Medienkompetenz.

„Neben fundierten und bestätigten Aussagen finden sich dort oftmals auch Verschwörungstheorien und Inhalte, die bewusst in die Irre führen.“ Dass sie gut recherchieren und Quellen bewerten können, haben die Schüler und Schülerinnen bewiesen. „Da könnt Ihr stolz drauf sein.“