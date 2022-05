Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden: Wenige Fälle in SH bekannt

Wie viele Rechtsextremisten, Reichsbürger und „Selbstverwalter“ arbeiten in den Sicherheitsbehörden? Laut eines Lageberichts des deutschen Verfassungsschutzes sind in Schleswig-Holstein Einzelfälle bekannt. Wie haben die Behörden auf diese reagiert? Und was tut man, um sie frühzeitig zu erkennen?