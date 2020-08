Koldenbüttel

Bei einem Feuer in einem Reetdachhaus in Koldenbüttel im Landkreis Nordfriesland ist ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Der Brand brach in der Nacht zum Freitag aus ungeklärten Umständen im Dachstuhl des Gebäudes aus, wie ein Polizeisprecher sagte.

Schnell breiteten sich die Flammen auf den Rest des Hauses aus. Die Bewohner brachten sich alle rechtzeitig in Sicherheit. Das Haus brannte komplett ab.

Anzeige

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.

Von RND/dpa