Frische Brötchen auch am Feiertag? Wer am Reformationstag am Sonnabend, 31. Oktober 2020, nicht darauf verzichten möchte, sollte wissen, ob sein Lieblingsbäcker geöffnet hat. Wir haben nachgefragt: Wo bekommt man am Feiertag in Kiel und Umgebung Brötchen, Kuchen und Brot?