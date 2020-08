Regeln für Familienfeiern: Günther sieht Schleswig-Holstein als Vorbild

Kiel

Die Corona-Beschränkungen für Familienfeiern in Schleswig-Holstein könnten nach Ansicht von Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) Grundlage für eine bundeseinheitliche Regelung sein. „Wir haben hier ein strenges Regelwerk bei uns in Schleswig-Holstein und von daher können wir vielleicht ja auch als Vorbild dienen“, sagte Günther mit Blick auf die Schalte der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag. Dabei soll über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten werden. Strittig ist, ob es wieder mehr bundesweite Vorgaben geben soll.

In Schleswig-Holstein sind bei privaten Festen und Feiern im Freien bis zu 150 Teilnehmer erlaubt und in geschlossenen Räumen bis zu 50 Teilnehmer. Dabei muss in jedem Fall der Mindestabstand gewahrt werden. Die Kontaktdaten müssen erfasst und für vier Wochen aufbewahrt werden. Diese Regelung gilt in Schleswig-Holstein zum Beispiel für Hochzeiten oder Beerdigungen.

Regelungen weichen je nach Bundesland stark ab

Bundesweit differieren die Regelungen für Familienfeiern teils erheblich. In Bayern zum Beispiel, das mit mehr als 2600 Corona-Toten bundesweit mit Abstand die meisten Todesopfer hat, gibt es in privaten Räumen und Gärten keine strikte zahlenmäßige Beschränkung. Allerdings soll dort die Personenzahl so begrenzt werden, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Hochzeits- und andere Feiern, aber auch Schulabschlussfeiern und Vereinssitzungen dürfen in Bayern stattfinden mit bis zu 100 Personen in Innenräumen oder bis zu 200 Personen im Freien.

Bei Thema Familienfeiern bestehe schon eine «eine große Sorge», sagte Günther. «Wir sehen das ja auch an den Infektionszahlen.» Er sei offen, bei Familienfeiern eine bundesweit einheitliche Linie zu fahren.

