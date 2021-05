Kiel

Das nasse Wetter in Schleswig-Holstein hat laut Einschätzung der Polizei für eine entspannte Lage am Vatertag gesorgt. „Es ist unterdurchschnittlich wenig los - kein Wunder, wenn man aus dem Fenster guckt“, sagte ein Polizeisprecher in Kiel.

Die Polizei in Schleswig-Holstein verstärkte ihre Präsenz, besonders um bei eventuell größeren Zusammenkünften die Einhaltung der Corona-Regeln sicherstellen zu können. Doch bis zum Nachmittag waren zunächst keine nennenswerten Zwischenfälle bekannt, bei dem ein Eingreifen nötig gewesen wäre.

Lesen Sie auch: Corona-Regeln: Was ist am Vatertag in Schleswig-Holstein erlaubt?

In Lübeck berichtete die Polizei von zwei kleinen Trupps mit jeweils drei Männern, die „völlig durchnässt mit einem Bollerwagen voller Regenwasser“ durch die Gegend zogen.

Auch in Elmshorn und Flensburg waren bei durchwachsenem Wetter keine größeren Gruppen unterwegs.