Kiel

Die genaue Regenmenge steht noch nicht fest. Die Werte werden aktuell vom Wochenende noch ausgewertet. Fest steht aber, dass seit Tagen der Wasserstand im Kanal zu hoch ist. Das hat Auswirkungen auf die Schifffahrt. Und es sind weitere Regenfälle angesagt.

„Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen und die Schleusen zur Entwässerung des Kanals einsetzen. Deshalb kann es entweder in Kiel oder in Brunsbüttel immer mal wieder zu Sperrungen der Schleusen für ein paar Stunden kommen“, sagt Detlef Wittmüß, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau.

Der Nord-Ostsee-Kanal ist nicht nur die meistbefahrene künstliche Seewasserstraße der Welt. Er ist auch der größte Regenwasserabfluss Schleswig-Holsteins. Regenwasser und Frachter teilen sich quasi den Wasserweg.

„Etwa 1700 Quadratkilometer umfasst das Niederschlagseinzugsgebiet für den Nord-Ostsee-Kanal. Das Wasser fließt über Entwässerungssysteme und Schöpfwerke in den Kanal und muss dann irgendwie in die Elbe oder die Kieler Förde abgeleitet werden“, sagt Wittmüß.

Fast zwölf Stunden kein Schiff eingeschleust

So musste die Schleusenanlage in Brunsbüttel in der Nacht vom Freitag auf Sonnabend beim Orkan Zeynep für fast zwölf Stunden für Schiffe gesperrt werden. Erst war es die Sturmflut, die gegen die Tore drückte, dann musste die Ebbe fürs Entwässern genutzt werden.

Am Sonnabend wurde dann bei dem extremen Niedrigwasser in der Kieler Förde auch die Schleuse Kiel-Holtenau den Tag über gesperrt. Mit großem Druck spülte das Wasser aus dem Kanal in die Förde.

Für diese Maßnahmen werden große unterirdische Tunnel in den Schleusen genutzt, über die das Wasser aus dem Kanal abfließt. Außerdem gibt es in Kiel-Holtenau noch ein Entwässerungstor an der Nordseite, über das ebenfalls seit Tagen Wasser in die Förde gelangt.

Für die Entwässerung werden auch große Pumpen und andere Abflusswege benutzt. So ist in Holtenau ein Sperrwerk in einem Seitenarm offen. Auf der Kieler Förde war das Wasser am Wochenende so weit gefallen, dass hier über Stunden entwässert werden konnte.

Von den Feldern und Wiesen läuft aber bereits weiter Wasser nach, so dass die Pegel eigentlich konstant 20 bis 30 Zentimeter über dem normalen Wasserstand des Kanals liegen.

Die Entwässerungssperrungen am Sonnabend und Sonntag haben nur für drei bis vier Stunden die Pegel um 30 Zentimeter drücken können. Danach kletterte der Pegel in Rendsburg gleich wieder in die Höhe.

Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. „Die Böden im Land sind zu feucht. Da ist noch zu viel Wasser im Zulauf“, sagt Wittmüß. Und auch zum Wochenanfang wird mit neuen Niederschlägen gerechnet.

Fähren nur eingeschränkt nutzbar

Die hohen Wasserstände führen bereits seit Wochen auch immer wieder zu Einschränkungen beim Betrieb der Fähren. Diese können nicht vernünftig an den Rampen der Fährstellen anlegen.

Für die Schiffe gibt es bei einem starken Anstieg der Wasserstände im Kanal zwei Beschränkungen. Die eine ist die Reduzierung der Geschwindigkeit von 15 auf zwölf Kilometern pro Stunde. Außerdem muss die erlaubte Höhe der Schiffe über dem Wasserspiegel reduziert werden.

Das trifft aber nur die ganz großen Schiffe, deren Mastspitzen bis zu 40 Meter hoch aufragen. Die meisten Schiffe sind zwischen 30 und 35 Meter hoch. Unter Wasser beträgt der maximale Tiefgang 9,5 Meter.