Die Regierung will die Jobs der mehr als 50.000 Beamten beim Land und bei den Kommunen noch attraktiver machen. So sollen Beförderungen leichter und schneller möglich sein. Die geplante Reform des Beamtenrechts soll in der nächsten Woche im Landtag behandelt werden und sobald wie möglich in Kraft treten.

„Wir wollen den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bessere Karrieremöglichkeiten bieten und so im schärfer werdenden Wettbewerb mit der privaten Wirtschaft um den Nachwuchs bestehen“, sagte der Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter, im Gespräch mit unserer Zeitung. Ziel sei ein modernes Beamtenrecht. „Ohne Reform des öffentlichen Dienstes droht dem Land, aber auch den Kreisen, Städten und Ämtern wegen des demografischen Wandels ein Mangel an Fachkräften.“

Die Kernpunkte der Reform:

* Die gesetzliche Mindestabstandsfrist zwischen zwei Beförderungen soll von zwei Jahren auf ein Jahr verkürzt werden. Damit könnten Top-Beamte schneller in besser besoldete Jobs aufsteigen und so im öffentlichen Dienst gehalten werden.

*Neben dem Bewährungsaufstieg (vom mittleren in den gehobenen Dienst) soll es einen „Praxisaufstieg“ geben. Auf diesem Weg könnten mehr Beamte Karriere machen.

*Beamte, die in Elternzeit sind oder Angehörige pflegen, sollen künftig beförderungstechnisch so behandelt werden, als ob sie keine Pause eingelegt hätten. So wäre der bisher programmierte Karriereknick, den insbesondere Beamtinnen erleiden, beseitigt. „Damit lassen sich Familie und Beruf besser vereinbaren“, bekräftigt Schrödter.

Reform lässt Personalkosten steigen

Aufgrund der Reform dürften die Personalkosten beim Land und bei den Kommunen steigen. Eine Prognose wagte Schrödter nicht. „Wir müssen abwarten, wie viele Beschäftigte befördert werden.“ Klar ist, dass zwei andere Möglichkeiten, die Beamtenjobs attraktiver zu machen, teurer wären. Eine Verkürzung der bundesweit höchsten Wochenarbeitszeit (41 Stunden) würde ebenso Millionen verschlingen wie eine Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes. Beides ist derzeit nicht geplant.

Gleichwohl habe der öffentliche Dienst in Schleswig-Holstein auch bei der Jugend ein gutes Image, betonte Schrödter. Ein Grund seien die Werbung des Landes mit Auftritten auch auf Instagram und Youtube. Ein anderer Grund dürften die zahlreichen Privilegien für Beamte sein. Sie können zwischen verschiedenen Sabbatjahr-Modellen (Laufzeit bis zu sieben Jahren) wählen, ohne Begründung Teilzeit arbeiten (mit mindestens 50 Prozent ihrer Arbeitszeit), sind privat versichert (Arbeitgeber zahlt Beihilfe) und haben Aussicht auf eine im Vergleich zur Rente gute Pension. Sie beträgt nach 40 Dienstjahren und Arbeit bis zur Pensionsgrenze 71,75 Prozent der letzten Besoldung.

