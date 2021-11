Kiel

Die Landesregierung will noch mehr Personal anheuern. Das gab Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) mit Blick auf die vom Kabinett verabschiedete Nachschiebeliste zum Haushaltsentwurf 2022 bekannt. Demnach sollen im Landtagswahljahr zu den bereits vorgesehenen 209 Stellen (vor allem Polizei) weitere 231 Stellen (vor allem Schule) neu eingerichtet werden.

„Wir gehen mit Standfestigkeit und Weitblick ins neue Jahr“, sagte Heinold. Ein Schwerpunkt bleibe die Bildung. So will die Regierung 105 neue Stellen für Lehrkräfte schaffen, um die Unterrichtsversorgung zu sichern, Corona-Defizite aufzuholen oder an einem Drittel der Gemeinschaftsschulen und Gymnasien in der Sekundarstufe I das Fach Informatik zu anzuschieben. Mit den Neueinstellungen käme das Land auf insgesamt 54 700 Stellen – so viele wie nie zuvor. Eigentlich hatte sich die Jamaika-Koalition 2017 einen Stellenabbau vorgenommen.

Erfreuliche Zahlen bei der Steuerschätzung

Für gute Stimmung im Kabinett sorgte die erfreuliche November-Steuer-Schätzung. „Wir planen mit deutlich weniger Schulden als ursprünglich vorgesehen“, sagte Heinold. Unter dem Strich rechnet sie 2022 mit einem Defizit von 444 Millionen Euro (259 Millionen Alt-Schulden werden getilgt, 703 Millionen Neu-Schulden gemacht). Obendrauf kommt die letzte Rate der HSH-Nordbank-Altlast von 1,5 Milliarden Euro. „Damit ist das aber auch abgewickelt.“

Millionen für Kultur in Kiel

Trotz der roten Zahlen und einem Anstieg der Gesamtschulden auf womöglich mehr als 32 Milliarden Euro Ende kommenden Jahres zeigte sich das Kabinett spendabel und beschloss mit der Nachschiebeliste Mehrausgaben von gut 150 Millionen Euro. Nutznießer ist auch die Kultur in Kiel. „Für das Theater Kiel werden in den kommenden Jahren bis zu sieben Millionen Euro bereitgestellt“, berichtete Heinold erfreut. Damit werde die Grundlage für den Umbau und die Sanierung der Spielstätten gelegt. „Kultur ist für unser Land auch und gerade in Krisenzeiten ein hohes Gut.“

Millionenbeträge machte die Regierung auch locker für „emissionsarme Ställe“, die Energieforschung an Hochschulen, die Biodiversitätsstrategie, den Winterdienst auf Radwegen und eine Fortsetzung des Landesprogramms „Einbruchschutz“. In den nächsten Wochen werden die Fraktionen ihre Haushaltsanträge vorlegen. Im Dezember entscheidet der Landtag.

Von Ulf Christen