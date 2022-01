Kiel

Was soll vom digitalen Unterricht der Corona-Zeit später übrig bleiben? Und wie könnte die Schule der Zukunft aussehen? Diese Fragen diskutierten am Mittwochnachmittag rund 50 Schulleiter, Lehrkräfte, Jugendliche und Eltern auf der Regionalkonferenz „Lernen aus der Pandemie: Schule weiterdenken!“ in der Lilli-Nielsen-Schule in Kiel. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will mit dem Format „Entwicklungsprozesse kanalisieren“ und „Impulse von allen an Schule Beteiligten erhalten“. Ohne die Pandemie wäre es mit der Digitalisierung an Schulen nicht so schnell vorwärtsgegangen, gab sie zu. In der Krise seien viele Akteure über sich hinausgewachsen.

In kleinen Gruppen sammelten die Teilnehmer, welche Lösungen und Strategien ihre Schulen in der Pandemie gefunden haben und was sie davon gerne beibehielten. Da war das plötzlich umgedrehte Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden an der Jungmannschule in Eckernförde, in der digital fitte Schülerinnen und Schüler sich entschlossen, ihre Lehrkräfte mit Fortbildungen zu unterstützen, berichtete Paul Saupe von der Landeschülervertretung der Gymnasien.

„Wir haben aus dem Kollegium heraus Mini-Fortbildungen zu bestimmten Tools für digitalen Unterricht organisiert“, erzählte Martina Propf, Schulleiterin des RBZ am Schützenpark in Kiel. Solche Kollaborationen soll es gerne weiter geben, war sich die Arbeitsgruppe einig. Es sei viel Kreatives dabei entstanden.

Videokonferenzen als Ergänzung zu Treffen in Präsenz

Beibehalten wollten viele das Konferieren per Video im Kollegium oder mit Elternvertretern neben Präsenzsitzungen. „Der Austausch ist intensiver geworden, dadurch dass wir öfter mal schnell online zusammengekommen sind“, berichtete Malte Kolshorn, Schulleiter der Lilli-Nielsen-Schule.

Häufigere Hybridformate im Unterricht können sich auch Schüler vorstellen. Allerdings müsse vorher in der Klasse abgestimmt werden, ob alle dafür die gleichen Möglichkeiten zu Hause haben und zum Beispiel das Internet ausreiche, um bei einer Schalte dabei zu sein.

Die Ausstattung mit vielen Endgeräten sei enorm wichtig gewesen, so der Tenor. Nur heiße das auch, dass Tablets und Co wohl in spätestens fünf Jahren, wenn die Technik veraltet sei, wieder ausgetauscht werden müssten. Die Finanzierung müsse jetzt schon mitgedacht werden, sonst sei der erreichte Fortschritt schnell wieder gestoppt. Eine Gruppe sprach sich für die feste Etablierung von „digitalen Hausmeistern“ an jeder Schule aus, die sich regelmäßig um die Wartung und Betreuung der Geräte kümmern.

Mehr psychologische Unterstützung für Schulen in SH

Zugleich habe die Pandemie eine neue Wertschätzung echter Begegnung zur Folge und gezeigt, dass Schule viel stärker als sozialer Ort gedacht werden müsse. Die unglaublichen Auswirkungen auf die seelische Gesundheit der Jugendlichen offenbarten, dass mehr psychologische Expertise an Schulen gebraucht werde, sagte ein Teilnehmer. Viele Systeme griffen erst, wenn Probleme schon da seien.

Der Auftakt der Regionalkonferenzen hatte im Dezember in Husum stattgefunden, im Februar uns März sind weitere Treffen in Lübeck und Norderstedt geplant.