Geht es bald ohne Umstieg im Regionalzug von Kiel nach Bremen?

„Aktuell wird eine Machbarkeitsstudie unter Beteiligung aller Länder und der DB Netz erstellt“, erklärte eine Bahnsprecherin. Geprüft werde, welche verkehrlichen Optimierungen im Hamburger Hauptbahnhof möglich seien. Christian Füldner, Sprecher der Hamburger Verkehrsbehörde, bestätigt die Zusammenarbeit von Hamburg mit seinen Nachbarländern – vor allem mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Vorteil: Kein Umstieg in Hamburg

Im Rahmen der Studie soll auch untersucht werden, ob so genannte Durchbindungen sinnvoll und möglich sein könnten, heißt es aus dem Verkehrsministerium in Kiel. Damit sind Durchfahrten von Regionalzügen durch den Hamburger Bahnhof in die Nachbarländer gemeint. „Das könnte der Fall sein, wenn dadurch zusätzliche Kapazitäten im Hamburger Hauptbahnhof entstünden“, so ein Ministeriumssprecher. Der Vorteil für die Reisenden: Sie könnten in Schleswig-Holstein die Regionalzüge nutzen, müssten aber in Hamburg nicht mehr umsteigen, wenn ihr Ziel weiter im Süden liegt.

Minister und Verband sind überzeugt

Minister Bernd Buchholz ( FDP) frohlockt: „Alles, was dazu dient, die Kapazitäten am Hamburger Hauptbahnhof besser auszulasten, ist auch ein Gewinn für Tausende von Pendlern zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg.“ In Hamburg sei noch Luft nach oben. Die Bahnsteige böten Platz für längere Züge mit deutlich mehr Sitzplätzen als jetzt.

Auch Stefan Barkleit vom Fahrgastverband Pro Bahn ist optimistisch: Nach vielen Jahren der Diskussion gelte es jetzt herauszufinden, ob Durchfahrten wirklich möglich sind. Barkleit zufolge sind Linienverbindungen im Regionalverkehr beispielsweise von Kiel bis nach Bremen oder Uelzen denkbar. Derzeit fährt lediglich ein Regionalzug über Lübeck und Lauenburg über die Ländergrenze hinweg bis nach Lüneburg. Auf konkrete Linien wollen sich die Beteiligten allerdings noch nicht festlegen, so Nah-SH-Sprecher Dennis Fiedel.

Effizienz im Sinne aller

Allzu lange sollen die Pendler aber nicht warten müssen. Einen ersten Zwischenbericht erwartet die Stadt Hamburg ab dem zweiten Quartal. Stefan Barkleit rechnet schon Ende des Jahres mit Ergebnissen. Außerdem fordert Pro Bahn die langen Standzeiten der Regionalbahnen aus Kiel und Flensburg im Hamburger Hauptbahnhof zu verkürzen. „Beide Linien verbrauchen wertvolle, knappe Kapazitäten“, sagt Hans-Uwe Kolle, Regionalvorsitzender Hamburg. Den Bahnverkehr effizienter zu gestalten, das sollte im Sinne aller Beteiligten sein.

