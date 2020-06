Viele Schleswig-Holsteiner trauen sich noch nicht zu reisen

Kiel

Ab heute sind die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes für fast alle EU-Länder aufgehoben. In den Sommerferien kann es also nach Griechenland, Kroatien oder Portugal gehen. Einen Run auf die Reisebüros gibt es dennoch nicht. „Es kommen wieder einzelne Anfragen. Aber die Kunden überlegen sehr genau, ob sie wirklich buchen“, sagt Bernd Klose vom Kieler Reisebüro Klose. „Es herrscht noch große Unsicherheit bei den Kunden, was das Fliegen anbelangt.“ Auch Bülent Tasbasi von Tasbasi Reisen hat den Eindruck, dass die Schleswig-Holsteiner sehr zurückhaltend sind, „weil sie schlecht einschätzen können, was sie im Urlaubsland erwartet.“

Keine Warnung gilt mehr für Ziele in EU-Ländern, Großbritannien und den vier Staaten des grenzkontrollfreien Schengenraums Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Eine Ausnahme bildet Schweden: Dort sieht das Auswärtige Amt die Kriterien für eine Aufhebung wegen hoher Corona-Fallzahlen noch nicht erfüllt. Auch wenn künftig in einem Land die Zahl von 50 Neuinfizierten pro 100000 Einwohnern überschritten wird, könnten erneut Reisewarnungen ausgesprochen werden.

„So lange die Pandemie andauert, muss man damit rechnen, dass gebuchte Reisen auch kurzfristig ausfallen“, sagt Vivien Arwers von der Verbraucherzentrale. Insofern sei es besser, eher spontan als langfristig zu buchen. Der Wegfall der Reisewarnungen heißt auch, dass Verbraucher die nun wegen der Corona-Pandemie nicht mehr fahren möchten, nicht mehr ohne Weiteres kostenfrei stornieren können. Die Reisebüros weisen darauf hin, dass die Veranstalter aber aktuell viele Optionen zu Stornierungen gewähren.

Ob eine Reise wirklich klappt, hängt nämlich auch von den Regelungen der Urlaubsländer ab. Wer in Großbritannien einreist, muss zum Beispiel in eine zweiwöchige Quarantäne. In Spanien, Finnland und Norwegen bestehen nach wie vor Einreisesperren. Die spanische Regierung will frühestens am 1. Juli wieder Touristen ins Land lassen. Nur auf die Balearen dürfen ab dieser Woche 10900 Deutsche, um den Ernstfall für den Sommerurlaub in Corona-Zeiten zu testen.

Urlaub in der näheren Umgebung

Viele Urlauber beschränkten sich derzeit auf Ziele in der näheren Umgebung, die sie mit dem eigenen Auto erreichen können. „Die Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern ist zum Beispiel sehr gefragt“, so Klose. Ein Problem sei allerdings, dass dort noch nicht wieder alle Hotels in den Buchungssystemen voll verfügbar sind. Bislang durften im Nachbarbundesland die Beherbergungsbetriebe nur 60 Prozent ihrer Betten auslasten, ab kommender Woche können sie wieder auf 100 Prozent hochfahren.

Auch Dänemark sei als Ziel hoch im Kurs, dort hätten aber viele ihre ursprünglichen Ferienhausbuchungen belassen und abgewartet, statt zu stornieren. „Da geht nicht mehr viel“, so Klose. Vieles sei schon ausgebucht. Laut Tasbasi ist auch die Nachfrage für Nachbarländer wie Österreich oder die Niederlande stark. „Viele möchten jetzt in Ferienhäuser, weil sie da für sich sind. Auch die Camper-Anfragen steigen.“

Die Kunden wollten zudem wissen, welche Einschränkungen sie vor Ort erwarten. „Kann ich mich frei bewegen? Hat der Miniclub für die Kinder in der Ferienanlage überhaupt offen? Muss ich zu festen Essensschichten ins Restaurant?“, nennt Tasbasi einige Beispiele. Die Antwort sei ganz unterschiedlich. „Wenn ich nur am Strand liegen und mich erholen will, kann ich das gut machen. Wenn ich aber mit Ausflügen Land und Leute kennenlernen will, muss ich mit Beeinträchtigungen rechnen“, sagt er ganz ehrlich.

Für mehr als 160 Länder außerhalb Europas wurde die Reisewarnung bis zum 31. August verlängert. Das betrifft auch das drittbeliebteste Reiseziel der Deutschen – die Türkei. Tasbasi glaubt, dass wirtschaftliche Gründe hinter dem Entschluss stecken, dass es zunächst nur eine Freigabe für die EU-Staaten gibt. An den Infektionszahlen könne es jedenfalls nicht liegen. Die Türkei hofft, zu einer Einigung mit Deutschland zu kommen. Die Bundesregierung hatte angekündigte, es könnten Ausnahmen für Länder gemacht werden, in denen die Verbreitung des Virus ausreichend eingedämmt sei.

