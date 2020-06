Reisen in Corona-Zeiten: An diese Punkte sollten Sie denken

Was ist jetzt besser: Pauschal- oder Individualreisen?

Laut Verbraucherzentrale sind Pauschalreisende in der aktuellen Situation besser abgesichert, wenn die Reise aufgrund der Pandemie storniert werden muss – zum Beispiel, wenn erneut eine Reisewarnung für das entsprechende Land ausgesprochen wird. Den Anspruch auf Rückzahlung des Reisepreises durchzusetzen, könne allerdings auch dann schwierig und langwierig werden. Bei individuellen Buchungen hängt es von vielen Einzelheiten ab, welche Ansprüche man bei einer Stornierung hat, sagt Sprecherin Vivien Arwers.

Anzeige

Mein Hotel scheint nicht gut vorbereitet zu sein und hält sich nicht Abstandsregeln. Darf ich das Hotel wechseln?

Weitere KN+ Artikel

„In einem solchen Fall ist der Reiseveranstalter der Ansprechpartner. Wichtig dabei ist es, die Mängel zu sammeln und zu dokumentieren – zum Beispiel mit Fotos“, so Arwers. Weil der Tourismus aber eingeschränkt ist und nicht alle Hotels geöffnet sind, könne ein Wechsel schwierig werden. „Bei individuellen Buchungen hängt es von den Stornierungsbedingungen im Vertrag ab.“

Welche Einschränkungen muss ich hinnehmen: Wenn zum Beispiel der Pool oder der Spa-Bereich im Hotel geschlossen ist, darf ich dann einen Preisnachlass verlangen?

„Können Sport- oder Freizeitangebote wegen unvermeidbarer Umstände nicht angeboten werden, so können Urlauber dies nicht als Reisemangel geltend machen“, sagt Arwers. Müsse also der Pool während der Pandemie aus Gründen des Infektionsschutzes geschlossen bleiben, bestünden keine guten Aussichten für einen Preisnachlass. „Aber: Fragen und Verhandeln schadet nie.“

Für einen Großteil der Länder gilt weiterhin eine Reisewarnung. Was passiert mir denn, wenn ich trotzdem in eines dieser Länder reise?

„Die Reisewarnung ist kein Reiseverbot, aber die höchste Warnstufe“, stellt Arwers klar. Wer trotzdem in entsprechende Länder reise, gehe ein unkalkulierbares Risiko ein. Er gefährde möglicherweise nicht nur sich selbst, sondern auch andere – wenn das Virus nach einer Ansteckung unentdeckt wieder nach Deutschland getragen werde. Zudem könnte ein Urlauber bei einer Zuspitzung der Lage vor Ort stranden. „Eine weitere Rückholaktion im großen Stil wie in den ersten Wochen der Corona-Krise wird es nach Aussage des Auswärtigen Amtes nicht noch einmal geben“, so Arwers.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.