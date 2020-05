Reisen in Corona-Zeiten: Saubere Luft im ICE?

Kiel

Reisen im Fernzug, das heißt mehrere Stunden eng auf eng mit fremden Menschen in einem geschlossenen Raum. Ein Albtraum während einer Pandemie. Oder doch nicht so schlimm?

Gleis drei, Hauptbahnhof Kiel: Sophie Schlünsen genießt noch einmal die frische Luft am Bahnsteig. Fünf Stunden Fahrt mit dem ICE stehen ihr bevor. Die 24-Jährige will ihren Freund in Köln besuchen und hat dafür einen Abteilplatz reserviert. „Hoffentlich habe ich das für mich alleine. Bisher war noch kein anderer Platz gebucht.“

Im März, als sich die Corona-Krise in Deutschland verschärfte, war sie das vorerst letzte Mal mit dem Zug gereist. „Total stressig“ sei das gewesen. „Mit Rücksicht und Abstandhalten hatte das nichts zu tun. Danach habe ich lieber das Auto genommen.“

Ein paar Tage später wäre ihr diese Erfahrung wohl erspart geblieben. Die Fahrgastzahlen der Bahn sind in der Krise eingebrochen. In den jüngsten Wochen lag das Aufkommen im Fernverkehr bei rund zehn bis 15 Prozent des Normalniveaus. „Bei der derzeitigen Auslastung ist ausreichender Abstand zwischen Reisenden gegeben“, teilt eine Bahnsprecherin mit. Die Auslastung der Züge werde aber genau beobachtet.

Maskenpflicht im Zug

Im ICE von Kiel nach Passau, Abfahrt 12.36 Uhr, muss niemand auf dem Boden sitzen. Problemlos können die Fahrgäste mehrere Reihen zwischen sich Platz lassen. Das tun die meisten. Doch kurz vor Abfahrt kommt eine junge Frau ins Abteil und lässt sich direkt hinter eine Gruppe Reisender nieder, die es sich auf zwei gegenüberliegenden Bänken bequem gemacht hat.

Ausreichender Abstand und Mund-Nasen-Bedeckungen können die Ausbreitung des Coronavirus nach Meinung vieler Virologen beschränken. Mit Losrollen des Zuges werden die Passagiere auch im ICE auf das Tragen einer Maske hingewiesen.

Das Bundesverkehrsministerium hatte eine Tragepflicht, die zunächst nur für den Nahverkehr galt, in allen öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Für die Umsetzung sind aber die Länder zuständig. Schleswig-Holstein hat in seiner Verordnung – wie inzwischen die meisten Länder – bestimmt, dass das Gebot auch im Fernverkehr besteht. In Kiel gilt also: Maske auf!

Florian Leiber graust es bei dem Gedanken, sieben Stunden mit Maske vor Mund und Nase zu verbringen. Der 36-Jährige reist von Kiel nach München. „Das wird warm. Lust habe ich darauf nicht.“ Doch er trägt sie, wie die anderen Mitfahrer in seinem Abteil. Angst davor, sich mehrere Stunden mit möglichen Infizierten in einem Raum aufzuhalten, hat Leiber nicht. „Durch die Frischluftanlage ist das nicht so schlimm – glaube ich.“

Kontrolle auf Sicht

Stimmt das? Eine Bahnsprecherin teilt mit, durch die Klimaanlage bestehe keine Infektionsgefahr. „Eine Übertragung ist aufgrund der sehr langen Lüftungswege, Trocknung der Luft und der vorhandenen Filter äußerst unwahrscheinlich.“ Tatsächlich gehen die meisten Studien bisher davon aus, dass sich das neuartige Virus vor allem über Tröpfchen beim Sprechen und Niesen überträgt.

Die Abteiltür geht auf. Der Zugbegleiter möchte die Fahrscheine sehen. Das Ticket wird nicht mehr von Hand zu Hand gereicht, sondern auf Sicht kontrolliert. Der Kontrolleur kneift jedes Mal leicht die Augen zusammen. Doch er scheint Datum, Abfahrts- und Ankunftsort entziffern zu können und geht weiter. Draußen rauscht die Landschaft vorbei.

Unbehagen kommt während der Reise im Fernzug nicht auf. Einzig die Masken scheinen viele Fahrgäste zu stören. Überall gehen die Hände ins Gesicht. Der Mundschutz darf nur beim Essen und Trinken abgesetzt werden. Wer einmal verschnaufen möchte, kann ins Bordbistro gehen. Der Service im Restaurant ist zwar ausgesetzt, doch Speisen und Getränke werden in Einwegverpackungen angeboten. Wie wohl die Currywurst to go schmeckt?

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

