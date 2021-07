Kiel

Der Aufwärtstrend der Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein verstetigt sich – seit dieser Woche ist sie wieder zweistellig. Am Mittwoch hat der Wert erstmals seit Anfang Juni die Marke von zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gerissen. Der Anstieg ist seit Beginn dieses Monats zu beobachten.

Das liegt vor allem daran, dass Schleswig-Holsteiner das Virus aus dem Urlaub mitbringen. Gleichzeitig lockert die Landesregierung am kommenden Montag die Testpflichten. Zwei Tage später entschärft der Bund die Quarantänevorgaben für Reiserückkehrer. Experten sehen das kritisch.

Fast alle Neuinfektionen in Kiel durch Reiserückkehrer

Wie groß der Einfluss ist, zeigt eine Abfrage von KN-online bei den Gesundheitsämtern der Region für Juli. Besonders stark fällt das in der Landeshauptstadt auf. Seit 1. Juli hat es in Kiel laut Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken rund 40 Ansteckungen gegeben.

„Das waren fast zu 100 Prozent Reiserückkehrer“, sagt er. Die Betroffenen kamen ihm zufolge zumeist aus Spanien, der Türkei und Griechenland zurück, das sei an den Aussteigerkarten aus den Flugzeugen erkennbar. Es dauere allerdings zu lang, bis die Karten von den Fluggesellschaften beim Gesundheitsamt ankämen – teilweise lägen die Informationen erst vier bis fünf Tage später vor.

„Es wäre gut, wenn wir die Reiserückkehrer gleich über die Regeln informieren könnten“, so Stöcken. Die Selbstverantwortung, sich an die Corona-Maßnahmen zu halten, bleibe für die zurückgekehrten Kielerinnen und Kieler aber auch dann bestehen, wenn keiner anruft. Zudem stehe es jedem frei, sich auf das Coronavirus testen zu lassen – auch wenn das Urlaubsland nicht als Risikogebiet eingestuft und damit kein Abstrich vorgeschrieben sei.

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde und im Kreis Plön traten im Juli bislang je zwölf neue Fälle auf, bei beiden zur Hälfte nach Reisen. Ziele waren etwa Spanien, die USA, Dänemark und Griechenland, aber auch andere Bundesländer.

Neumünsters Amtsärztin für Quarantäne nach Einreise aus Risikogebieten

Im Kreis Segeberg fällt der Anteil mit 13,2 Prozent geringer aus. Unter den 53 Neuinfizierten waren vier aus dem spanischen Katalonien und je einer aus England, Kroatien und Griechenland. In Neumünster sind 15 von den 40 neuen Indexfällen betroffen, „mit steigender Tendenz“, so Sprecher Stephan Beitz.

Daraus seien weitere Infektionen entstanden. Die Betroffenen kamen „vornehmlich aus Russland und Spanien, aber auch vereinzelt aus anderen Ländern wie Indonesien und Kirgisistan“.

Die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth aus Neumünster spricht sich für stärkere Beschränkungen aus. „Eine strikte Quarantäne für 14 Tage nach Einreise aus Risikogebieten sowie Ländern mit besorgniserregenden Virusvarianten ohne Möglichkeit der Freitestung vor dem zwölften Tag halte ich dringend für geboten“, sagt sie.

Das steht im krassen Gegensatz zu den Plänen der Bundesregierung. Sie hat gerade die am Mittwoch auslaufende Einreiseverordnung bis 10. September mit einer Erleichterung verlängert. Vollständig Geimpfte, die aus Virusvariantengebieten einreisen, können ihre Quarantäne vorzeitig beenden, wenn nachgewiesen ist, dass ihr Impfschutz gegen die Variante wirksam ist.