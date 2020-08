Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen entweder in 14-tägige Quarantäne oder sich zwei Mal auf das Coronavirus testen lassen. Das gab Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) in einer Pressekonferenz am Freitag bekannt. Nur wenn beide Test negativ ausfielen, könne die Quarantäne aufgehoben werden.