Kiel/Kopenhagen

Wegen steigender Infektionszahlen hat das Auswärtige Amt am Mittwoch eine Reisewarnung für einen Teil Dänemarks ausgesprochen. Betroffen ist unter anderem die Region Hovedstaden (inkl. der Hauptstadt Kopenhagen). Zur Region zählt auch die beliebte Ferieninsel Bornholm in der Ostsee.

Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, ob es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte bezogen auf 100.000 Einwohner gegeben hat. In der Region Süddänemark ist der Grenzwert noch nicht erreicht, deshalb gibt es für einzelne Kommunen wie Esbjerg, Varde und Ringköbing noch keine Reisewarnung - auch wenn sie zu den Gebieten zählen, die über der Schwelle liegen (hier finden Sie die aktuellen Werte für Dänemark).

Was bedeutet die Einstufung als Risikogebiet für Urlauber?

Die Reisewarnung ist kein Verbot. Sie soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung haben. Allerdings hat sie auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

Lesen Sie auch: Daniel Günther: Verzichten Sie bitte auf eine Reise in den Herbstferien

Umbuchen könnte sich bei Ferienhäusern jedoch schwierig gestalten: Dem Sprecher eines dänischen Ferienhausverbandes zufolge geht das nicht, weil die Ziele erreichbar und die Grenzen offen sind. Da der Urlaub in einem Ferienhaus auch nicht als Pauschalreise gilt, kann der Preis nicht so einfach erstattet werden. Tipp: Setzen Sie sich am besten mit dem Vermieter in Verbindung.

Trotz Reisewarnung für Teile von Dänemark - kann jeder bedenkenlos einreisen?

Die Einreise aus Deutschland ist möglich. Vorausgesetzt wird, dass nicht-dänische Staatsangehörige keine Symptome wie Husten oder Fieber haben. Andernfalls wird die Einreise verwehrt.

Reisende können sich an der dänischen Grenzen kostenlos auf Corona testen lassen.

Alle Übergänge entlang der deutsch-dänischen Grenze sind geöffnet.

Wer mit der Bahn nach Dänemark will, muss in allen Fern- und Regionalzügen ein Platz reservieren.

Was muss in Dänemark beachtet werden?

In Deutschland gilt 1,5 Meter Abstand von Mensch zu Mensch, in Dänemark ist es nur ein Meter.

Ein Mund-Nasen-Schutz muss in öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis und Reisebussen getragen werden. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Kinder bis einschließlich zwölf Jahren.

Gaststätten in Dänemark dürfen bis 22 Uhr öffnen, wer sich in einem Café oder einem Restaurant bewegt, muss eine Maske aufsetzen. Tanzveranstaltungen in Discos und Clubs sind - wie in Deutschland - verboten.

Für Geschäfte, Museen, Schwimmbäder und Hotels kann es spezielle Hygiene-Regeln geben. Bitte informieren Sie sich vor Ort über die jeweilige Lage.

Und wenn Sie in einem Risikogebiet waren?

Reisende, die Urlaub in einem Risikogebiet machen, müssen sich 48 Stunden vor oder nach der Einreise auf Corona testen lassen und 14 Tage in Quarantäne bleiben. Die Quarantäne kann nur verkürzt werden, wenn nach fünf Tagen ein weiteres negatives Testergebnis vorliegt.

