Kiel

Es ist ein außergewöhnlicher Vorgang: Professoren von Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und Christian-Albrechts-Universität sowie die dortige Fachschaft Medizin haben in Briefen an Wissenschaftsministerin Karin Prien ( CDU) „aufs Schärfste“ Aussagen von Prof. Karina Reiß und Prof. Sucharit Bhakdi kritisiert. Das Autorenpaar müsse Aussagen in seinem Buch „Corona Fehlalarm?“ und dem Interview in unserer Zeitung richtigstellen, fordert die Fachschaft Medizin.

"Wissenschaftlich nicht haltbar"

Für die Fachschaft, also die Vertretung der Medizinstudierenden, seien Freiheit der Wissenschaft und Meinungsfreiheit hohe Güter. Wissenschaftler trügen aber auch eine große Verantwortung. Das Buch sei wissenschaftlich nicht haltbar. An vielen Stellen beschränke es sich auf rhetorische Fragen, unspezifisches Geraune und Polemik. „Es werden eine Vielzahl von Sachverhalten falsch oder verkürzt dargestellt.“

Anzeige

Als Beispiel wird die Darstellung des Sars-CoV-2-Tests der Berliner Charité angeführt, die grob falsch sei. „Entweder wurde also unsauber gearbeitet, es fehlen grundlegende Kenntnisse, oder es wurden Fakten absichtlich so verdreht, dass sie zur Kernaussage des Buches passen“, heißt es in dem Schreiben an Ministerin Prien.

Weitere KN+ Artikel

„Unwissenschaftlich, unethisch und verantwortungslos“

Mit der Aussage von Prof. Bhakdi „Was zurzeit läuft, sind unethische Menschenversuche ohne jeglichen Sinn“ spreche er allen, die an der Impfstoffentwicklung arbeiten, pauschal ethisches Handeln ab. Für die Fachschaftsvertreter ist das „unwissenschaftlich, unethisch und verantwortungslos“. Wenig glaubwürdig finden sie in dem Buch auch den Vorwurf von Zensur und Falschdarstellungen gegenüber den „Mainstream-Medien“. Das sei ein Widerspruch in sich, denn das Autorenpaar nutze diese Medien für die Veröffentlichung und Interviews.

Das sind die Thesen des Autorenpaares In dem Interview mit unserer Zeitung hatte das Autoren-Ehepaar unter anderem die Auffassung vertreten, das aktuelle Coronavirus sei harmloser als die saisonale Grippe. Eine Impfung der breiten Bevölkerung sei ohne Sinn, weil dort bereits Immunität gegen Sars-CoV-2 existiere. Bhakdi bestreitet, dass es eine Epidemie nationaler Tragweite gibt. Deshalb gibt es seiner Meinung nach auch keinen Grund für Corona-Einschränkungen wie Abstand und Masken. In einem Interview mit der „Fuldaer Zeitung“ erklärte er dazu: „Die Maskenpflicht ist eine Idiotie, weil sie vor einer Gefahr schützen soll, die gar nicht da ist.“ Karina Reiß (45) ist Biologin und als Professorin in der Forschung an der Hautklinik im UKSH in Kiel tätig. Sucharit Bhakdi (73) ist Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie und emeritierter Professor der Universität Mainz, wo er das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene leitete.

Als Motivation für das Buch sei weder der Wunsch nach einer offenen Debatte noch das Interesse an einem wissenschaftlichen Beitrag zur aktuellen Corona-Pandemie zu erkennen. Die Medizin-Fachschaft, die nach eigenen Angaben viele positive Rückmeldungen aus der Studentenschaft erhalten hat, unterstützt deshalb ausdrücklich die Stellungnahme aus der Medizinischen Fakultät der Universität und dem UKSH.

Lesen Sie auch:Interview mit den Autoren des Buches „Corona Fehlalarm?“

Diese hatte Prof. Joachim Thiery, Dekan der Medizinischen Fakultät an der Universität CAU und Vorstand Forschung und Lehre am UKSH, gemeinsam mit Prof. Stefan Schreiber, Direktor der Klinik für Innere Medizin, und dem UKSH-Vorstandschef Prof. Jens Scholz verfasst.

Professoren widersprechen Reiß und Bhakdi

Darin heißt es wörtlich: „Die überwältigende Mehrheit der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Medizinischen Fakultät der CAU und Mitglieder des Bundesexzellenzclusters „Precision Medicine in Chronic Inflammation“ widersprechen entschieden den unbelegten und im Gegensatz zu seriösen internationalen wissenschaftlichen Erkenntnissen stehenden Behauptungen von Frau Prof. Reiß und Herrn Prof. Bhakdi zur Corona-Pandemie in dem Interview der Kieler Nachrichten vom 8. August 2020.“

Lesen Sie auch: Traum GmbH verhüllt kritische Wandzeitung

Flurschaden für Kieler Wissenschaftler

Die Kritiker fürchten einen Flurschaden für den Ruf nicht nur der Kieler Wissenschaftler: Das Buch enthalte „tendenziöse Aussagen, die die wissenschaftliche Sorgfalt medizinischer Forschung in Deutschland und international infrage stellt“. Dabei verhehlen die Kritiker nicht, dass es in der Erforschung von Sars-CoV-2 und Covid-19 noch etliche ungeklärte Fragen gibt. Diese könnten aber nur durch wissenschaftlich fundierte Untersuchungen geklärt werden.

Tatsächlich sei die Pandemie in Deutschland bisher relativ mild verlaufen. Die Todesrate zähle im internationalen Vergleich zu den niedrigsten. Doch dies sei Folge der Schutzmaßnahmen und „darf nicht zu der irreführenden Annahme verleiten, die Infektion mit Sars-CoV-2 sei harmlos oder gar ein banaler Infekt“.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.