Elmshorn

Beim Austritt von Reizgas in einer Gesamtschule in Elmshorn im Kreis Pinneberg sind am Dienstag mehrere Schüler verletzt worden. Sechs von ihnen seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr hatte zunächst von vier Schülern gesprochen, die ins Krankenhaus gebracht wurden.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 16 Jahren. Vermutlich sei die Substanz in einer Mädchen-Toilette im Erdgeschoss freigesetzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf mögliche Täter gebe es zurzeit noch nicht.

Eine Lehrkraft hatte am Mittag die Rettungskräfte verständigt, weil in einem hinteren Gebäudetrakt der Schule 20 Schüler über Atembeschwerden klagten. Weil die ersten eintreffenden Einsatzkräfte einen nicht näher beschriebenen Geruch wahrnahmen, wurden zunächst rund 130 Schülerinnen und Schüler aus dem betroffenen Gebäude in Sicherheit gebracht. Nachdem Messungen der Feuerwehr ohne Ergebnisse blieben und die Räume belüftet worden waren, wurde das Gebäude wieder freigegeben.

Von RND/lno