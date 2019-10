Schleswig/Eutin

Sie galten in Deutschland schon fast als ausgestorben, doch nun brüten viele Seeadler wieder in Schleswig-Holstein. Im Norden hat die Zahl der flügge gewordenen Seeadlerjungen dieses Jahr einen neuen Rekord erreicht. Ende Juni/Anfang Juli sind insgesamt 135 junge Seeadler flügge geworden, wie die Projektgruppe Seeadlerschutz mitteilte. „Das ist eine neue Höchstzahl für unser Bundesland.“

108 Seeadlerpaare begannen im Frühjahr mit einer Brut, davon 87 Paare erfolgreich. Die Reproduktionsrate pro erfolgreichem Paar lag bei 1,56 Jungtieren, was den langjährigen Mittelwerten entspricht.

Sechs Neuansiedlungen in diesem Jahr

Die Ursachen für Brutverluste sind den Angaben zufolge vielfach unbekannt und in diesem Jahr nur in einem Revier durch den Absturz des Horstes bei Sturmlagen begründet. In einem weiteren Brutrevier wurden durch Menschen verursachte Störungen im Horstbereich als mögliche Ursache registriert. In mehreren Revieren waren Partnerwechsel der Grund für nicht begonnene Bruten.

Insgesamt waren dieses Jahr 118 Seeadlerreviere im nördlichsten Bundesland besetzt. Im Vergleich zu 2018 gab es sechs Neuansiedlungen, von denen drei Paare erfolgreich gebrütet haben. Die meisten Seeadlerpaare leben demnach im Kreis Plön (25), gefolgt von Rendsburg-Eckernförde (18) und Ostholstein (16).

Ein Seeadler sitzt im Tierpark von Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern). Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Seeadler-Bestand dank Umweltschutz erholt

Im vergangenen Jahr begannen in Schleswig-Holstein nach Angaben der Projektgruppe 103 von damals 112 Paaren mit der Brut. 77 von ihnen waren letztendlich erfolgreich und 133 Jungadler wurden flügge.

Der Bestand an Seeadlern hat sich dank intensiver Schutzmaßnahmen in Schleswig-Holstein erholt, nachdem Ende der 1960er nur noch vier Brutpaare hier lebten.

Von dpa/RND