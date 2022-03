Kiel

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich eklatant auf die Landwirtschaft und damit auf die Verbraucherpreise in Schleswig-Holstein aus. Getreide und Futtermittel sind knapp und kosten bereits jetzt schon so viel wie nie. Nicht nur für Brot werden Kunden schon bald tiefer in die Tasche greifen müssen.

Laut Milchbauer Klaus-Peter Lucht aus Mörel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Vizepräsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein sind die Auswirkungen bereits spürbar. Sonnenblumen und Raps als Futtermittel bezogen er und seine Kollegen bislang hauptsächlich aus Russland und der Ukraine. „Von dort ist aber keine Ware mehr zu erwarten“, sagte er.

Düngerengpass: Erträge für Brotweizen sinken in Schleswig-Holstein

Das habe eine große Lücke zur Folge. „Die Vorräte an Eiweißfutter, das ohne Gentechnik gezüchtet wurde, reichen noch bis Mitte Juli.“ Danach werde es Produkte dieser Kategorie, etwa Käse oder Milch, nicht mehr im Supermarkt zu kaufen geben. Ein weiterer Engpass sei durch Düngerknappheit zu erwarten, denn Russland und die Ukraine fallen als große Produzenten weg.

„Diese Ernte können wir noch bedienen, aber für die nächste bekommen wir wahrscheinlich nicht mehr genug Mineraldünger. Das heißt, dass die Erträge für Brotweizen sinken werden“, so Lucht. Deshalb fordere der Bauernverband, dass Wirtschaftsdünger, also Gülle, entgegen der Düngemittelverordnung bis auf weiteres auch im Herbst ausgebracht werden darf.

Lesen Sie auch 30 Preissprünge am Tag – wie das große Spritpreismonopoly funktioniert

Außerdem müsse die nach EU-Agrarreform zum Januar 2023 vorgesehene Stilllegung von vier Prozent der Ackerfläche zunächst ausgesetzt werden. In Schleswig-Holstein entspreche das 21.000 Hektar. „Ohne diese Flächen würden wir noch zusätzlich die Preise hochtreiben“, warnte Lucht. Die seien ohnehin schon historisch hoch. Ein Doppelzentner Weizen kostete am Mittwoch 41,50 Euro – gegenüber Januar eine Steigerung um 50 Prozent.

Die weltweite Versorgung stehe infrage, vor allem armer Länder etwa in Afrika. Deutschland als reiches Land werde sich zwar auf dem Weltmarkt auch zu hohen Preisen eindecken können, das werde jedoch Folgen haben. „Dann müssen wir vielleicht eines Tages zehn Euro pro Brot bezahlen – das kann passieren.“

„Wir erleben ein Hamstern im Rohstoffmarkt“

Solche Summen sieht Volker Grezella, Geschäftsführer der Biobäckerei Brotgarten mit mehreren Filialen in Kiel, noch nicht. Aber auch er bestätigte, dass der Weizenmarkt stark in Bewegung ist, davon sei auch der Markt für Biogetreide nicht abgekoppelt. In der Bäckereibranche seien zum Teil bereits Lieferverträge geplatzt.

„Die Betriebe versuchen dann mit aller Kraft, ihre Ware woanders zu beziehen, dadurch entsteht ein Preisdruck. Wir erleben ein Hamstern im Rohstoffmarkt“, so Grezella. Er gehe davon aus, dass alle Bäckereien an der Preisschraube drehen müssen. In seinem Unternehmen werde das zum 1. April vorgenommen, je nach Produktgruppe um drei bis sechs Prozent.

Lesen Sie auch Liveblog zu Russlands Krieg – Nato geht von 15.000 getöteten russischen Soldaten aus

Dieser Entschluss sei jedoch bereits vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine gefallen und habe eher mit Corona-Auswirkungen und hohen Energiepreisen zu tun. Grezella geht davon aus, dass die Preise für Brot & Co im Juli oder August noch einmal erhöht werden müssen, um die Kriegsfolgen abzufedern. Das solle so sachte wie möglich sein, es gehe aber darum, kostendeckend zu arbeiten. Schließlich betreffe die Teuerung ebenfalls Eier und Sonnenblumenöl.

Auch der Elmshorner Nahrungsmittelhersteller Kölln, bekannt für Müsli und Haferflocken, kommt nicht um Preissteigerungen herum. Eine Sprecherin sagt: „Es ist auch für uns eine große Herausforderung, die nötigen Getreidemengen für unsere Produktion zu bekommen.“ Nachschub an Hafer sei nur bei „erheblichen Preisaufschlägen“ zu sichern.

CDU und FDP Schleswig-Holstein fordern Umdenken in Agrarpolitik

Unterdessen sorgt die Agrardebatte in der Regierungskoalition für reichlich Verdruss. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) forderte am Mittwoch im Landtag, die Agrarpolitik mit Blick auf die Ernährung der Weltbevölkerung zu überdenken. So sinnvoll Umweltschutz sei: „Ich halte es ethisch für nicht verantwortbar, wenn wir in diesen Zeiten Flächen aus der Produktion nehmen und Fruchtfolgen einschränken, die Landwirte in die Lage versetzen würden, umzusteuern und Getreide anzubauen.“

Die FDP ging noch weiter: Auch die Düngerreduktion sei vorläufig auszusetzen und das Vorkaufsrecht von Flächen für den Naturschutz abzuschaffen. Er wolle nicht provozieren, betonte Fraktionschef Christopher Vogt im Plenum. „Aber ich mache mir Sorgen über die Ernährung in Afrika und anderswo in der Welt.“

Lesen Sie auch Gemeinsame Aktion von KN und Stadt: Kieler Extrablatt für geflüchtete Menschen aus der Ukraine

Die Grünen-Agrarpolitikerin Marlies Fritzen hielt dem entgegen, dass eine Aussetzung der Stilllegung zugunsten einer Weizenproduktion nur einen geringen Effekt hätte. Würden alle aktuellen Brachflächen der EU in die Produktion einbezogen, läge die Getreideproduktion zwar um bis zu 4,4 Prozent höher – gemessen an der weltweiten Produktion wären das aber gerade einmal 0,4 Prozent.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ökologische Standards zurückzudrehen, würde in Deutschland überhaupt keinen signifikanten Mehrbeitrag zur Welternährung beitragen“, sagte auch Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). „Da muss es ganz grundsätzliche Veränderungen in der Landwirtschaft geben, zum Beispiel, indem wir durch eine Verringerung tierischer Lebensmittel dazu beitragen, dass deutlich mehr Flächen für pflanzliche Lebensmittel zur Verfügung stehen, um damit alle Menschen auf der Welt zu ernähren.“

Von Tilmann Post und Christian Hiersemenzel