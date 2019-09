Die evangelische Nordkirche zieht beim Religionsunterricht die Zügel an. In einem Schreiben an alle Schulen stellt das Landeskirchenamt in Kiel klar, dass fachfremde Lehrkräfte künftig nur noch nach einer Fortbildung am Theologisch-Pädagogischen Institut (PTI) vor die Klasse treten dürfen.