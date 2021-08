Rendsburg

Gerade mit Silber bei den Olympischen Spielen in Tokio dekoriert, ging der Deutschland-Achter am Sonntag beim „härtesten Ruderrennen der Welt“ an den Start. Auf der 12,725 Kilometer langen Strecke von Breiholz nach Rendsburg gewann das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes den 21. SH-Netz-Cup in einem kraftraubenden Rennen gegen die Achter aus den Niederlanden und aus Polen.

Für den Deutschland-Achter wurde im Vorfeld eine Änderung bekannt gegeben: Johannes Weißenfeld (Ruderclub „Westfalen“ Herdecke) wird vom ebenfalls erfahrenen Wolf-Niclas Schröder (Ruder-Union Arkona Berlin) ersetzt, ansonsten tritt die Mannschaft wie in Tokio mit Laurits Follert (Crefelder Ruder-Club), Olaf Roggensack (Ruder-Club Tegel), Torben Johannesen (Ruder-Club Favorite Hammonia), Jakob Schneider (Ruderklub am Baldeneysee), Malte Jakschik (Ruderverein Rauxel), Richard Schmidt (Ruderverein „Treviris“ Trier), Schlagmann Hannes Ocik (Schweriner Rudergesellschaft) und Steuermann Martin Sauer (Berliner Ruder-Club „Ägir“) an.

Das Rennen beginnt diesmal mit einem Blitzstart

Und dann, 13.19 Uhr, ist es so weit: Der Start in Breiholz muss ohne Krananlage, die die Boote sonst hält, gelingen: Sie ist defekt. Das Rennen beginnt also mit einem Blitzstart, Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) darf das Signal geben. Über Lautsprecher und Videowand im Kreishafen und die ARD-Liveübertragung auf den Smartphones werden die Zuschauer am Ziel und an der Strecke auf dem Laufenden gehalten. Viele Radfahrer haben sich am Ufer versammelt, um die Ruderer bis Rendsburg zu begleiten.

Der Deutschland-Achter setzt sich sofort an die Spitze

Die Deutschen kamen mit hoher Schlagzahl am besten weg, setzen sich an die Spitze, und schon bald steuerte die niederländische Steuerfrau Eline Berger das Boot ihrer Mannschaft, die in Tokio fünfte wurde, in den Windschatten des deutschen Bootes – und dort blieb es auch lange, während das polnische Boot schnell zurückfiel. Gegen den Wind, und der blies bisweilen kräftig auf dem Nord-Ostsee-Kanal, mussten die Ruderer angehen, wenigstens der Regen, den es am Sonnabend reichlich gab, blieb aus.

Zur Galerie Der Deutschland-Achter hat den 16. Sieg beim Ruder-Marathon auf dem Nord-Ostsee-Kanal gefeiert. Der Wettkampf war wie immer auch ein Publikumsmagnet.

Mit 32 bis 33 Schlägen pro Minute legte Martin Sauer den Rhythmus fest: „Jawoll, weiter so, und dschumm und dschumm“, hörte man den 38-jährigen Berliner unverkennbar über die Lautsprecher seine Mannschaft anfeuern. Der Vorsprung vor den Niederländern hat sich nach 30 Minuten auf etwa zwei Bootslängen vergrößert und vergrößert sich weiter. Ins Ziel läuft der Deutschland-Achter ungefährdet mit einigen Bootslängen Vorsprung als Sieger ein, gefolgt von den Niederländern und den Polen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ohne Zwischenfälle verlief das Rennen, keine Dramatik wie 2019, als Christopher Reinhardt (Deutschland) und Jacob van de Kerkhof (Niederlande) kurz vor dem Ziel Schwächeanfälle erlitten. Aber ein bisschen Wehmut kam auf: Martin Sauer hat angekündigt, seine sportliche Laufbahn nach 13 Jahren am Steuer des Deutschland-Achters zu beenden: Er hat mit ihm sechs WM-Titel, neun EM-Siege, Olympia-Gold 2012 in London sowie Olympia-Silber in Rio 2016 und Tokio gewonnen. Auch für Richard Schmidt und Malte Jakschik endete die sportliche Laufbahn beim Kanal-Cup.