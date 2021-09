Rendsburg.

Das Land-Schleswig-Holstein hat seine Liste gefährlicher Hunde 2016 abgeschafft, doch in Berlin gilt die Rasse als Kampfhund: Ein Tierhalter (38) in Rendsburg soll nach einem Streit auf einem Kinderspielplatz seine Dogo-Argentino-Mischlingshündin auf einen 19-Jährigen gehetzt haben. Im Amtsgericht Rendsburg begann am Mittwoch der Prozess um gefährliche Körperverletzung.

Die Anklage wirft dem Familienvater vor, das große kräftige Tier am Abend des 7. Mai vergangenen Jahres als „gefährliches Werkzeug“ eingesetzt zu haben: Im Streit mit dem jungen Mann aus der Nachbarschaft holte er die Hündin demnach mit den Worten „Warte mal hier, ich habe da was für dich!“ aus der Wohnung. Dann will ein Zeuge das Kommando „Schnapp ihn dir!“ gehört haben.

Hündin biss den 19-Jährigen mehrfach in den Arm

Die Hündin, deren Vorfahren seit 1928 in Südamerika für die Jagd auf Raubkatzen und Wildschweine gezüchtet wurden, biss dem 19-Jährigen mehrfach in den Arm. Der Verletzte flüchtete, die Dogo-Argentino-Dame setzte hinterher und schnappte zu. „Der war im Jagdmodus“, vermutete am Mittwoch das Herrchen. Mit dem nicht angeleinten „Familienhund“ habe er die anderen nur einschüchtern wollen. „Ich habe nicht gewusst, dass es so eskaliert.“

Dem Verletzten warf der Angeklagte vor, ihn zuvor bedroht zu haben. Der Junge und seine bis zu achtköpfige Clique hätten angekündigt, ihn und seinen Sohn (6) „abzustechen“. Die Gruppe habe damals einen einzelnen Jugendlichen verprügelt. „Ich habe mich eingemischt und bin dazwischengegangen“, sagt er. Seitdem gebe es Stress in der Siedlung.

Der Verletzte und zwei Zeugen kamen nicht zum Prozess

Der damals verletzte 19-Jährige und zwei Zeugen waren zum Prozess geladen. Alle drei blieben dem Termin unentschuldigt fern. Sie sollen später erneut geladen oder von der Polizei vorgeführt werden. Es wäre dann bereits der vierte Prozessanlauf. Beim letzten Mal im Oktober war es der Angeklagte, der fehlte.

Wenn der Hundehalter beim nächsten Mal wieder nicht erscheint, wird sein Einspruch gegen den Strafbefehl verworfen, ermahnt ihn die Richterin zum Abschied. Dann werde das Urteil – ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung – rechtskräftig. Das Strafmaß bezieht einen weiteren Fall der Körperverletzung mit ein: Fünf Wochen nach den Hundebissen gerieten die Streithähne in der Grünanlage erneut aneinander.

Wenige Wochen nach den Hundebissen gerieten die Kontrahenten erneut aneinander

Als der Heranwachsende dem Angeklagten am Tatort lautstark Vorwürfe wegen der Bissverletzungen macht, soll dieser ihm die Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dann trat er auf den am Boden Liegenden ein, so der Vorwurf. Diesmal erlitt das Opfer Prellungen im Kopf-, Schulter- und Genitalbereich.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der heutige Umgang des Angeklagten mit der Hündin war nur am Rande Thema des Prozesses. Ob das „nicht gerade kleine Tier“ besonders geschult, trainiert oder erzogen werde, will die Richterin wissen. Der Familienvater, der seinen sechsjährigen Sohn „wegen Nasenbluten“ zum Prozess mitgebracht hat, verneint: „Sitz, Platz – das war´s.“